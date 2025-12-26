Haberler

HÜDA PAR'lı Demir teşvik edici yöntemlerle "köye dönüş" projelerinin yeniden ele alınmasını istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, terörsüz Türkiye sürecinde köyle ilgili projelerin yeniden ele alınmasını ve boşaltılmış köyler için kapsamlı tedbirlerin geliştirilmesini istedi.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "Terörsüz Türkiye" sürecinde teşvik edici yöntemlerle "köye dönüş" projelerinin yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, "Özellikle boşaltılmış köyler için daha kapsamlı tedbirler geliştirilmelidir." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör nedeniyle geçmişte boşaltılan bazı köyler olduğunu anımsattı.

Vatandaşların köylerinin dışına çıkmak zorunda kaldığını hatırlatan Demir, şunları kaydetti:

"1990'lı yıllarda zirve yapan silahlı çatışmaların oluşturduğu şiddet sarmalı, özellikle kırsal alanlarında güvenlik endişelerini en üst seviyeye taşımıştır. Oluşan şiddet ortamı, 3 binden fazla köy ve mezranın boşaltılmasına ve milyonlarca vatandaşı karşılayan zorunlu iç göç dalgasına yol açmıştır. Sonraki yıllarda başlatılan, 'köye dönüş' projeleri, maalesef tam giderilememiş güvenlik kaygıları ve kaynak yetersizliği gibi birçok nedenle beklenen sonuca ulaşamamış, ilgi görmemiştir."

"Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni ve teşvik edici yöntemlerle "köye dönüş" projelerinin yeniden ele alınması gerektiğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Özellikle boşaltılmış köyler için daha kapsamlı tedbirler geliştirilmelidir. Aileler köylere dönmek isterken halen bu noktada altyapının oluşmadığı ve teşvik edici bir yöntemin olmadığı göze çarpıyor. Köye dönmek isteyen köylüler şehir hayatına adapte oldukları için kendi çocuklarını köye taşıma noktasında ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle yeni kuşağı köye dönme noktasında ikna etmek ve çok ciddi teşvikler oluşturmak durumundayız."

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin

Milyonluk aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri olaydan daha garip
Tufan kopacak iddiası tutmayan sahte peygamber yeniden ortaya çıktı

Tufan iddiası tutmayan sahte peygamber konserde ortaya çıktı
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Diyarbakır'da düğün sonrası kavga: Damat, yerde yatan şahsa siper oldu

En mutlu gününde, başkası için canını hiçe saydı
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba