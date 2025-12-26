HÜDA PAR'lı Demir teşvik edici yöntemlerle "köye dönüş" projelerinin yeniden ele alınmasını istedi

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "Terörsüz Türkiye" sürecinde teşvik edici yöntemlerle "köye dönüş" projelerinin yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, "Özellikle boşaltılmış köyler için daha kapsamlı tedbirler geliştirilmelidir." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör nedeniyle geçmişte boşaltılan bazı köyler olduğunu anımsattı.

Vatandaşların köylerinin dışına çıkmak zorunda kaldığını hatırlatan Demir, şunları kaydetti:

"1990'lı yıllarda zirve yapan silahlı çatışmaların oluşturduğu şiddet sarmalı, özellikle kırsal alanlarında güvenlik endişelerini en üst seviyeye taşımıştır. Oluşan şiddet ortamı, 3 binden fazla köy ve mezranın boşaltılmasına ve milyonlarca vatandaşı karşılayan zorunlu iç göç dalgasına yol açmıştır. Sonraki yıllarda başlatılan, 'köye dönüş' projeleri, maalesef tam giderilememiş güvenlik kaygıları ve kaynak yetersizliği gibi birçok nedenle beklenen sonuca ulaşamamış, ilgi görmemiştir."

"Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni ve teşvik edici yöntemlerle "köye dönüş" projelerinin yeniden ele alınması gerektiğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Özellikle boşaltılmış köyler için daha kapsamlı tedbirler geliştirilmelidir. Aileler köylere dönmek isterken halen bu noktada altyapının oluşmadığı ve teşvik edici bir yöntemin olmadığı göze çarpıyor. Köye dönmek isteyen köylüler şehir hayatına adapte oldukları için kendi çocuklarını köye taşıma noktasında ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle yeni kuşağı köye dönme noktasında ikna etmek ve çok ciddi teşvikler oluşturmak durumundayız."