Haberler

HÜDA PAR'lı Dinç'ten madde bağımlılığına karşı zorunlu tedavi önerisi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, uyuşturucu bağımlılığına karşı zorunlu tedavi şartı getirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca kayısı fiyatları ve orman arazileriyle ilgili sorunlara dikkat çekti.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, uyuşturucu bağımlılığına ilişkin, "Madde bağımlısı kim olursa olsun kendi isteğine, hiçbir heyet raporuna bakılmadan zorunlu tedavi olma şartı gelmelidir." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kurban Bayramı'nı kutladı, kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran vatandaşlara ve vakıflara teşekkür etti.

Mersin'de yaptığı ziyaretler hakkında bilgi veren Dinç, Mut ilçesinde vatandaşların ormanlara zeytin ve meyve ağaçları diktiklerini anlattı. O arazilere ekilen ağaçların kesilmesinin istendiğini söyleyen Dinç, vatandaşların o arazileri devletten satın almayı ya da "orman vasfını yitirmiş arazi" statüsüne taşınmasını istediğini aktardı.

Dinç, kayısı fiyatlarıyla ilgili de talepler olduğunu anlatarak, "Yerli firmalar kayısı alımını geç yaparak fiyatını düşürmeye çalışıyor. Bazı vatandaşların da 'biz kayısımızı vermişiz ama 1 yıldır parasını alamıyoruz' diye şikayetleri var. Bu sorunun çözülmesi lazım." diye konuştu.

Madde bağımlılığı tehlikesinin de her geçen gün arttığını söyleyen Dinç, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin çocukları bu tehlikeyle karşı karşıya. Buna yönelik tedbir alınması lazım. Bu konuda kanun teklifi de verdik. Bunu örgütlü bir şekilde yapan uyuşturucu baronlarına karşı ağır cezai müeyyideler uygulanmasını istedik. Kamu görevlileri eğer bu işe bulaşmışlarsa bunlara da yine ağır cezalar verilmeli. En önemlisi de madde bağımlısı kim olursa olsun kendi isteğine, hiçbir heyet raporuna bakılmadan zorunlu tedavi olma şartı gelmelidir. Sadece kanunlarla bu sorunun üstesinden gelinmez, her şeyden önce ahlaklı, erdemli bir nesil yetiştirmemiz lazım."

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
Fidan: Trump NATO Zirvesi'ne katılacak

Trump, Türkiye'ye geliyor! Tarih de belli oldu
Balkondan düşerek ölen Türkan'ın düşme anı görüntüsü ortaya çıktı

Türkan'ın balkondan çıplak düştüğü anlar kamerada! Asılı kalmış
Üç yıl önce Kılıçdaroğlu ile köprüleri atan Hamzaçebi’ye kritik görev

Eski defterler kapandı: Yolsuzluk dosyaları o isme emanet
Tunceli'de nefes kesen görüntü! Kurtlar, yaban keçisini böyle avladı

Görüntü Türkiye'den! İlk kez bu kadar net kaydedildi

Harita yeniden şekillenebilir! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz

Harita yeniden şekillenebilir! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Bu iş tamam! Mason Greenwood Fener'e hayırlı olsun

Bombayı patlattılar!