HÜDA PAR'lı Dinç asgari ücret ve emekli aylığına artış, enerji desteği istedi

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HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Emekli aylığı ve asgari ücret artırılmalı, doğal gaz ve elektrik desteklerinin kapsamı da genişletilmelidir." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "süresiz nafaka" konusunun ertelenmemesi gerektiğini belirterek, tarafların ekonomik durumunu, evlilik süresini ve hakkaniyet ilkelerini gözeten, makul süre ve ölçülülük esasına dayanan adil bir düzenleme yapılmasını istedi.

Karmaşık ve çoklu infaz rejiminin eşitlik ilkesini zedeleyen ciddi mağduriyetlere sebep olduğunu savunan Dinç, cezaevlerindeki yoğunluk da dikkate alınarak, hukuki öngörülebilirliği sağlayan, benzer durumdaki hükümlüler arasındaki eşitsizlikleri gideren tek, eşit ve adil bir infaz sistemine geçilmesini istedi.

Emekli maaşı ve asgari ücrete ilişkin değerlendirmeler de yapan Dinç, şöyle konuştu:

"Milyonlarca emekli ve asgari ücretli aldığı maaşla ayın sonunu getirmezken vatandaşın sırtına yeni yükler bindirilmeye devam ediliyor. En düşük emekli maaşı ve asgari ücret insanca yaşamaya yetecek seviyeye çıkarılması gerekirken vatandaşın temel ihtiyaçlarını dahi karşılamaya yetmiyor. Bu durumu kabul etmek mümkün değildir. Emekli aylığı ve asgari ücret artırılmalı, doğal gaz ve elektrik desteklerinin kapsamı da genişletilmelidir. Geçim derdi yaşayan milyonların karşısına yeni faturalar çıkarmaktan vazgeçilmelidir. Geçim ertelenecek bir mesele değil, derhal çözülmesi gereken bir meseledir."

Fon soruşturmasına da değinen Dinç, bu durumun üzerinin asla örtülmemesi gerektiğini vurguladı.

Dinç, "Bu büyük vurgunun üzeri asla örtülmemeli, sorumluları kim olursa olsun mutlaka hesap vermelidir. Haksız kazanç elde edenler tespit edilmeli ve ucu kime dokunursa dokunsun olayın tüm boyutlarının aydınlatılması sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA