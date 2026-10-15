Haberler

HÜDA PAR'lı Dinç, 25 yıl evli annelere emeklilik hakkı tanınmasını önerdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 25 yıl evli kalan annelere emeklilik hakkı tanınması çağrısı yaptı. Dinç ayrıca anneliği küçümseyen yayınların yasaklanmasını ve fon meselesinin tüm boyutlarıyla araştırılmasını istedi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Annelerin ev içi emeğinin değeri bilinmeli, 25 yıl evli kalan annelere emeklilik hakkı tanınmalı." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fon soruşturmalarına değindi.

Sermaye piyasalarındaki bazı fon işlemleri nedeniyle insanların mağduriyet yaşadığını söyleyen Dinç, "Bir ülkede milyonlarca insan geçim derdiyle boğuşurken milyarlarca liralık fon meselesinin gündeme gelmesi yalnızca finansal kriz olarak değerlendirilemez." ifadesini kullandı.

Dinç, "fon meselesinin" bütün boyutlarıyla araştırılmasını, ihmali bulunanların hukuk önünde hesap vermesini istedi.

Son dönemde kadınları aile içindeki sorumluluklarından soyutlamaya çalışan içeriklerin sosyal medyada yaygınlaştığını belirten Dinç, bu durumun aile kurumunu dağıtmaya yönelik olduğunu söyledi.

Anneliği küçümseyen yayınların yasaklanmasını isteyen Dinç, "Annelerin ev içi emeğinin değeri bilinmeli, 25 yıl evli kalan annelere emeklilik hakkı tanınmalıdır." dedi.

Zorunlu eğitime yönelik de değerlendirmelerde bulunan Dinç, "Zorunlu eğitimde ısrar, eğitimin niteliğini gölgeliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Terörist Mihraç Ural'ın ilk görüntüleri yayınlandı

Terörist Mihraç Ural'ın ilk görüntüleri yayınlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak

Arda Roma'yı yaktı!

Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı

Hem yetim hem hafızdı! 14 yaşındaki Mahmud’un ölümü yürekleri yaktı
Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası! Annesinin takibi dikkat çekti

Cemre Baysel ile ilgili bomba iddia! Ünlü futbolcuyla aşk yaşıyor
Bolu Dağı’nda sis ve yağış etkili oluyor

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından birinde göz gözü görmüyor
Kastamonu'da köy imamı ormanda öldürüldü! Başına odunla vuran şüpheli yakalandı

Odun toplarken çıkan tartışma kanlı bitti! Köy imamı öldürüldü
Avrupa'da Türk gecesi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının muhtemel 11'leri

İşte dev maçların muhtemel 11'leri ve tüm detayları
Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! Dünya devini devirdiler

Böyle hazırlanıp maça çıktılar! Sonuç tam bomba