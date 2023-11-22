HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Mesele Usulde Değil, Mesele Zihniyetinizdedir

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 50+1 tartışmalarıyla ilgili "Biz de Erdoğan'a, AKP'ye diyoruz ki; mesele usulde değil, mesele sizin zihniyetinizdedir. Bir sistemde adalet, hak, demokrasi yoksa, halka emekçiye sistematik değilse böyle krizlerle dolu olur, 5 yıl kendini idame ettirir 5 yıl sonra başka bir usul aramak zorunda kalırsınız" dedi.

Iğdır'dan kara yoluyla memleketi Kars'a gelen HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bir düğün salonunda düzenlenen 'Halk Buluşması' programına katıldı. Halkı selamlama konuşması ardından İsrail ve Filistin savaşının kapitalizmin bir parçası olduğunu dile getiren Bakırhan, "Kapitalizm büyük bir kriz yaşıyor, kapitalizm eşittir krizdir. Sürekli çabalıyor, kendisini ayakta tutmaya çalışıyor. Son dönemde de vekalet savaşlarıyla aslında biraz kendisini, siyasetini ayakta tutmaya çalışıyor. İsrail ve Filistin arasındaki savaş da bunun bir parçasıdır. Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesi de bunun bir parçasıdır, Karabağ'daki çatışmalar da bu vekalet savaşlarının bir parçasıdır. Tabii kapitalizm krizle boğuşuyor, Türkiye bundan çok azade değil. Türkiye, krizlerle değil, Türkiye bir çöküşü yaşıyor. Türkiye hem ekonomide hem demokraside hem insan haklarında hem demokratik değerlerde hiçbir dönem olmadığı kadar ciddi bir çöküşü, çürümeyi, krizi yaşıyor" diye konuştu.

50+1 AÇIKLAMASI

Açıklamasında, 50+1 sistemini de eleştiren Bakırhan, 'Şimdi aradan birkaç yıl geçti, bu Türk tipi başkanlığı icat edenler diyorlar ki; 'Biz bu sistemi, unsuru değiştirelim.' Biz de Erdoğan'a, AKP'ye diyoruz ki; mesele usulde değil, mesele sizin zihniyetinizdedir. Bir sistemde adalet, hak, demokrasi yoksa, halka emekçiye sistematik değilse böyle krizlerle dolu olur, 5 yıl kendini idame ettirir 5 yıl sonra başka bir usul aramak zorunda kalırsınız."

YEREL SEÇİM YOL HARİTASI

2024 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde izleyecekleri yol haritasını da açıklayan Bakırhan, "Önümüzdeki dönem seçimler var, iradesi gasbedilen Kars halkı da çok iyi biliyor, biz seçimlerde en başta kayyum atanan belediyelerdeki kayyumları o büyük saraya göndereceğiz. AK Parti belediyelerinin kötü yönetimlerinden dolayı, demokrasi bilmeyen, demokratik yerel yönetimleri bilmeyen belediyeleri, demokratik yerel yönetimlerle buluşturacağız. Biz artık batıda da halkımızın yoğun yaşadığı her yerde halkımızın yönetimlerde bulunmasını sağlayacak bir yöntem belirleyeceğiz" dedi. (DHA)