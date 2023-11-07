HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, 2024 bütçesini eleştirdi

HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, 2024 bütçesinin işçi, emekçi ve yoksulların aleyhine olduğunu belirterek, bütçenin sermaye, savaş ve yoksulluğun bütçesi olduğunu söyledi. Ayrıca Oruç, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu ve Alevi sorununa dikkat çekti.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, 2024 bütçesinden, işçinin, emekçinin, yoksulun payına "zam, enflasyon, ücret kaybı ve güvencesizlik" düştüğünü öne sürerek, "2024 bütçesi, sermayenin, savaşın ve yoksulluğun bütçesidir." dedi.

Oruç, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tüm dünyanın izleyici olduğu bir İsrail- Filistin çatışmasıyla karşı karşıya olunduğunu, İsrail'in gece gündüz demeden Gazze'yi bombaladığını söyledi.

Ülkelerin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını izleyerek karşılamasının kabul edilemez olduğunu anlatan Oruç, HEDEP olarak bu çatışma bitinceye kadar mazlum Filistin halkının haklarını savunmaya devam edeceklerini aktardı.

Filistin halkına sahip çıkılması gerektiğini belirten Oruç, "Bölgede her an bir insanlık dramı yaşanıyor. Tek bir devletin kılı bile kıpırdamıyor. AKP iktidarı Filistin halkıyla dayanışma mitingi yaptı. Bu adeta yerel seçimlere yönelik hazırlanmış bir miting gibiydi. Gerçekten Filistin halkı için ağlayan yok. İç siyasette 'Filistin'in yanındayız' diye anlatmaya çalışıyorlar ama bunlar doğru değil. İsrail ile ticari ve askeri anlaşmalarınızı devam ettirdiğiniz sürece hiçbir şey yapamazsınız, Filistin halkının yanında olamazsınız." ifadelerini kullandı.

Oruç, Türkiye'de değişmeyen temel iki sorunun bulunduğunu, bunlardan birinin "Kürt, diğerinin ise Alevi sorunu" olduğunu iddia etti.

Türk, Kürt, Arap fark etmeksizin Alevilerin inancının, kimliğinin yok sayıldığını ileri süren Oruç, "Alevi toplumu süreklileştirilmiş katliam politikalarına maruz kaldı. Fakat Aleviler dişleriyle, tırnaklarıyla direndi. Bu zamana kadar ki iktidarların Alevi karnesi belli. Buradan muhalefete seslenmek istiyorum: Geleneksel inkar siyasetini devam ettirerek muhalefet olamazsınız. Alevileri yok sayarak, onların haklarını savunmadan bu ülkenin muhalif gücü olamazsınız. HEDEP, tüm halkların ve inançların hakkını savunduğu gibi Alevi yurttaşların talepleri ve haklarını sonuna kadar savunmaya devam edecek." dedi.

"Halkların oylarıyla seçilmiş insanlara 'terörist' diyemezsiniz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM grup toplantısında Selahattin Demirtaş için "terörist", HEDEP için de "bölücü parti" ifadelerini kullandığını anımsatan Oruç, Demirtaş'ın bu coğrafyanın onuru olduğunu söyledi.

"Partimize 'bölücü' diyenler dönüp kendilerine bakacaklar" diyen Oruç, şunları kaydetti:

"HEDEP, Türkiye ve Orta Doğu coğrafyası için bütün halkların bir arada bulunabildiği model partilerden birisidir. HEDEP, tüm halklara ve inançlara kapısını açmıştır. Tekçi ve ırkçı anlayışa sahip siyasi partilerden ders alacak halimiz yok. Onlar halka, yurttaşımıza, seçmenimize hesap vermek zorundalar. Asıl bölücü olan kendileridir. Ellerinden gelse kendilerinden olmayanları kuyulara atıp üzerlerine kireç dökecekler. Bu kadar zalimler. Biz olmasaydık Bahçeli grup toplantısında ne konuşacaktı merak ediyorum. Siz hiç Bahçeli'nin ülkedeki yoksullukla ilgili bir söz kurduğunu duydunuz mu? Bahçeli'nin, MHP'nin bir ekonomik modelini anlattığını duydunuz mu? Uluslararası siyasetten hamaset yapmak ve ilkel milliyetçilik yapmak dışında bir sözünü duydunuz mu? Bu kürsü başka bir siyasi partiye hakaret edeceğiniz bir kürsü değil. Bu kürsü halkın kürsüsüdür. Halkların oylarıyla seçilmiş insanlara 'terörist' diyemezsiniz, bunu diyorsanız misliyle size iade ediyoruz."

Tulay Hatımoğulları Oruç, TBMM'nin en önemli gündeminin 2024 yılı bütçesi olduğunu, insan hakları, demokrasi ve özgürlüğe aç oldukları gibi ekmeğe, tuza da bir o kadar aç olduklarını söyledi.

Bütçe görüşmelerinde iktidarın tercihlerini bu sorunlar üzerinden yapmadığını ileri süren Oruç, "Bütçeden, işçinin, emekçinin, yoksulun payına zam, enflasyon, ücret kaybı ve güvencesizlik düşüyor. 2024 bütçesi, sermayenin, savaşın ve yoksulluğun bütçesidir. Sarayın şatafatını koruyanlar, KYK yurtlarındaki asansörleri tamir etmek için para ayırmadı. Orada gencecik çocuklarımızın yaşamını kaybetmelerini 'kaza' olarak nitelediler. İşte böyle vicdansızca bir bütçe yapıyorlar. 2024 yılı bütçe görüşmelerinde HEDEP olarak adeta bir sınıf mücadelesi veriyoruz." diye konuştu.