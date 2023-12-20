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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı

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HAZİNE ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçesi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan Genel Kurulda, bütçe üzerine ilk sözü Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Grubu aldı. Tartışmaların uzaması üzerine oturuma ara verildi.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçesi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesini görüşmek üzere toplandı. Bütçe üzerine ilk sözü Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Grubu aldı. DEM Grubu adına konuşan Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, "Türkiye demokrasi tarihi, katliamlar tarihidir. Bu vesileyle bugünlerde yıl dönümü olan, başta Maraş katliamı olmak üzere Hayata Dönüş Operasyonu'nda ve günlerce sokakta kalan Taybet Ana'yı saygıyla anıyorum. Yine, aynı şekilde, bugün cezaevlerinde bulunan yüzlerce tutsak başta tecrit olmak üzere benzer nedenlerden dolayı dönüşümlü süresiz açlık grevindedirler. Buradan bütün siyasi tutsakları saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise konuşmasına Kürtçe sözlerle başladı. AK Parti'li milletvekillerinin tepkileri üzerine Gergerlioğlu, "Kültürümüzde misafire sıcak bir karşılama vardır, ben de Sayın Bakanı ana diliyle karşıladım, misafirimizdir bugün" dedi. Gergerlioğlu, konuşmasının devamında sık sık Kürtçe ifadeler kullandı.

'KİMSE BU ÜLKENİN TARİHİNE LAF SÖYLEYEMEZ'

DEM milletvekillerinin hükümete yönelik eleştirilerine cevap vermek için söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Türkiye'nin tarihini, kürsüden çıkıp 'katliam tarihi' diyerek kimse kirletemez, bu ülkenin şanlı ve şerefli tarihine kimse bir laf söyleyemez. Hele ki bu lafı söyleyenler, terör eylemlerine, PKK'ya destek vererek, Kandil'den talimat alarak söyleyenlerse hiç itibar görmez, kimse buna değer vermez. Bu ülkede katliamlar yapıldıysa bunun hesabını CHP tek parti iktidar dönemine sormak, bunun hesabını Kandil'den emir alıp insanları katledenlere sormak lazım. Kandil'den talimat alarak, kendi maaşlarını bile Kandil'e gönderen, bu millete hizmet etmek için seçilip bu milletvekili kürsülerine oturanların bize akıl vermek, ders vermek haddi değildir" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, tartışmaların uzaması üzerine oturuma ara verdi. Aranın ardından bütçe üzerine görüşmelere devam edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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