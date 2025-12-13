Haberler

Milletvekili Hatipoğlu, Kültür ve Spor Bakanlığı bütçe görüşmelerine katıldı

Güncelleme:
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelere katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçeleri ele alınıyor.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinin 5. gün oturumunda yerini aldı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi üzerindeki mesai, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçelerinin ele alınmasıyla devam etti. Görüşmelerin 5'inci gününde Genel Kurul'daki çalışmalara AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da katılım sağladı. Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kurumların 2026 yılı bütçelerine ilişkin görüşmelere devam ediyoruz. Yürütülen çalışmaların ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

