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Halit Yerebakan, 2024'ün Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Halit Yerebakan, 2024'ün Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuran fotoğraflarını seçti. 'Özgür Suriye', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Spor' gibi kategorilerdeki fotoğrafları incelemesiyle dikkat çekti.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yerebakan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" başlıklı fotoğrafını seçen Yerebakan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" fotoğrafından yana kullandı.

Ak Parti'li Yerebakan, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafına oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerini tebrik eden Yerebakan, oylamadaki fotoğrafların önemli anları yansıttığını belirtti. Halit Yerebakan, fotoğrafların 2024'ün özeti olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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