Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Çukurca köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Çukurca içesine bağlı köy muhtarları ile bir araya geldi.

Vali Ali Çelik, Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesindeki köy muhtarları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Murat Neşet Büyüker, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük ve kurum amirlerinin yer aldığı toplantıda, köylerin sorunları masaya yatırıldı. Sulama kanallarının yetersiz olması, içme suyu sorunu, yolların asfalt olmamasından kaynaklı vatandaşların yaşadıkları yol sorunları ve köylerdeki sağlık ocaklarında yeterli personellerin olmamasından dolayı yaşanılan sıkıntıları dinleyen Vali Çelik, "Sorunların çözümü için buradayız. Gayemiz iyi ve güzel olanı adalet çerçevesinde gerçekleştirmektir. Bu hedef doğrultusunda herkes elinden geleni yapacaktır" dedi. - HAKKARİ