Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köyleri Ziyaret Etti

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Çukurca ilçesindeki köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Karadağ, köylerde yapılan hizmetleri de inceledi.

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Çukurca ilçesindeki Akkaya, Çığlı, Gündeş, Narlı ve Üzümlü köyleri ile bu köylere bağlı mezraları ziyaret etti.

Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu ile birlikte ziyaret ettiği köylerde bir araya geldiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Yardımcısı Karadağ, taleplerinin karşılanması yönünde ilgililere talimat verdi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, köylerine sağlanan hizmetlerden dolayı emeği geçen yetkililere teşekkür ederek, devletin her zaman yanlarında olduğunu ve sorunların çözümü noktasında kendilerine yardımcı olduklarını belirttiler.

Vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde görmek ve çözüme kavuşturmak amacıyla köyleri ziyaret ettiklerini ifade eden Karadağ, yerinde tespitini yaptıkları sorun ve eksiklikleri devletin imkanları dahilinde çözüme kavuşturacaklarını belirterek, köy muhtarları ve vatandaşlara misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Karadağ, daha sonra köylerde yapılan asfalt çalışmaları, sulama kanalları ve içme suyu hattı gibi önemli hizmetleri de yerinde inceleyerek ilgili şube müdürlerinden bilgi aldı.

Köy ziyaretlerinin ardından Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı'nda da incelemelerde bulunan Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, daha sonra Çukurca İlçe Özel İdaresine ait şantiyeyi de ziyaret ederek, şantiyenin personel, araç ve mevcut durumu hakkında ilgililerden bilgi aldı. - HAKKARİ