Gürsel Tekin, İstanbul Çiçek Fuarı'nı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin, İstanbul'da düzenlenen çiçek fuarını ziyaret ederek Türkiye'nin dünya pazarındaki önemini vurguladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine görevlendirilen Gürsel Tekin, 4. İstanbul Peyzaj, Peyzaj Malzemeleri, Süs Bitkileri, Park ve Bahçeler Fuarı'nı ziyaret etti. Tekin, fuardaki stantları tek tek gezerek, katılımcılardan sektör hakkında bilgi aldı. Sektör temsilcileriyle selamlaşan Tekin, Türkiye'nin dünya pazarında önemli bir rolü olduğunu belirterek, bundan duyduğu mutluluğu dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
