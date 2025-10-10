Gürsel Tekin, İstanbul Çiçek Fuarı'nı Ziyaret Etti

Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı için görevlendirilen Gürsel Tekin, İstanbul'da açılan çiçek fuarına yaptığı ziyarette, Türkiye'nin dünya pazarında önemli bir rolü olduğunu belirtti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine görevlendirilen Gürsel Tekin, 4. İstanbul Peyzaj, Peyzaj Malzemeleri, Süs Bitkileri, Park ve Bahçeler Fuarı'nı ziyaret etti. Tekin, fuardaki stantları tek tek gezerek, katılımcılardan sektör hakkında bilgi aldı. Sektör temsilcileriyle selamlaşan Tekin, Türkiye'nin dünya pazarında önemli bir rolü olduğunu belirterek, bundan duyduğu mutluluğu dile getirdi. - İSTANBUL