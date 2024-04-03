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Gümüşhane'de belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itirazın ardından oylar yeniden sayılıyor

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Gümüşhane'de belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itirazın ardından oylar yeniden sayılıyor.

Ak Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Gümüşhane Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, 16 bin 742 seçmenin oy kullandığı 80 sandık için oyların sayılmasına karar verdi.

İlçe Seçim Kurulunda, belediye başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayımına başlandı.

Gümüşhane'de kesin olmayan sonuçlara göre, 80 sandıkta 21 bin 324 kayıtlı seçmenden 16 bin 742'si sandığa gitmişti. 16 bin 75'i geçerli sayılan oyların 6 bin 690'ını MHP adayı Vedat Soner Başer, 6 bin 141'ini ise AK Parti adayı Ercan Çimen almıştı. Başer, 549 oy farkla belediye başkanı seçilmişti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

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