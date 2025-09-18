Güçlü Yol Partisi İlk Kongresini Denizli'de Gerçekleştirdi

Türkiye'nin yeni siyasi oluşumlarından Güçlü Yol Partisi, ilk kongresini Genel Başkan Kemal Seyhan'ın memleketi Denizli'de gerçekleştirdi.

Partinin ilk yönetim kadrosunun belirlendiği kongre, siyasette yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi. Yoğun katılımın olduğu kongrede, partinin Türkiye genelinde hızla teşkilatlandığı ve seçime hazır hale geldiği mesajı verildi.

Kongrenin açılışında konuşan Teşkilat Başkanı Feyyaz Memiş, siyasetin sadece makam arayışı olmadığını vurgulayarak, " Siyaset, temsilcisi olduğunuz partinin, ona gönül verenlerin ve umudunu bize bağlayan milletimizin aynasıdır. Biz bu yola makam için değil, millete hizmet için çıktık. Gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla çalışarak, kısa sürede bu partiyi kurmayı başardık. Bu süreçte karşımıza çıkan tüm engellere rağmen halkımızdan aldığımız güçle yola devam ettik. Bugün burada gördüğümüz kalabalık, doğru yolda olduğumuzun en büyük kanıtıdır" diye konuştu.

Ela Çelen: "Denizli'de güçlü yürüyüş başladı"

Güçlü Yol Partisi'nin Denizli'de halkın sesi olacağını kaydeden Denizli İl Başkanı Ela Çelen de "Amacımız Denizli'nin her köşesine dokunmak. Hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm üretmek, gençlerimize umut, kadınlarımıza fırsat, esnafımıza, çiftçimize ve işçimize daha adil bir gelecek sunmak için buradayız" şeklinde konuştu.

Kemal Seyhan : "Demokrasiye yeni bir nefes getireceğiz"

Partisinin kuruluşunun memleketi Denizli'den başlamasının kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyleyen Genel Başkan Kemal Seyhan da, "Ülkemizin demokrasi hayatına yeni bir nefes, yeni bir umut kazandırmak üzere kurduğumuz Güçlü Yol Partisi'nin ilk yönetim görevlendirme toplantısına katılmış bulunmaktayız. Bu yolun temel taşlarını demokrasi, adalet, özgürlük, milli değerlerimize bağlılık ve insan onuruna saygı üzerine inşa edeceğiz. Biz yalnızca bir idari zorunluluğu yerine getirmiyoruz, ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere karşı duyduğumuz sorumluluğu yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"42 il ve ilçelerimiz seçime hazır"

Genel Başkan Seyhan, teşkilatlanma çalışmalarında kısa sürede önemli mesafe alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Artık Güçlü Yol Partisi seçime hazırlanıyor. 42 ilimizde örgütlenmemiz tamamlandı, il başkanlarımız ve ilçelerimiz hazır. Dinamik ve genç kadrolarla sahaya ineceğiz. Özellikle gençler ve kadınlara daha fazla yer verilecek. Çok yakında tüm ilçe başkanlarımızın mazbatalarını dağıtacağız. Kutuplaştırıcı değil, birleştirici bir siyaset anlayışı güdeceğiz. Bizim için her vatandaşımız değerlidir. Güçlü Yol Partisi, kimseyi ötekileştirmeyen, kapsayıcı bir siyasetin temsilcisi olacaktır. Güçlü Yol Partisi, önümüzdeki süreçte Türkiye'nin dört bir yanında daha görünür hale gelecek" - DENİZLİ