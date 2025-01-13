Gözler bugün Erdoğan'ın vereceği müjdelerde! İlk ipuçları gelmeye başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Bakan Göktaş, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Ocak'ta müjdeler duyuracağını açıklamıştı.

Bakan Göktaş, konuyla ilgili açıklamasında "13 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından detaylarının açıklanacağı Aile Yılı'nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerine yer vermişti.

BEKLENEN GÜN GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 14.00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Aile Yılı Tanıtım Programı'na katılacak. Erdoğan'ın burada Bakan Göktaş'ın bahsettiği müjdeleri vermesi bekleniyor.

İLK İPUÇLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son açıklamasında müjdelere ilişkin ipuçları vermişti. "Doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız" diyen Yılmaz, "Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz. Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok başlığı bu kurulumuzda ele alacağız. Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız" şeklinde konuşmuştu.

ERDOĞAN, DÜŞÜŞÜ BİR TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR

Her fırsatta doğurganlık oranını artırılması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı bir konuşmada şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Mevcut durum ülkemiz için tolere edilebilir olmaktan çıkmıştır. Biz bu tabloyu gördüğümüz için biliyorsunuz sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Şunu bir defa idrak etmemiz gerekiyor, nüfus, millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha kararlı olacağız."