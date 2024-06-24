Gölge bakan Karatepe ve Bakan Şimşek'in 4 saatlik görüşmesi sona erdi! Kırmızı dosya detayı dikkat çekti

CHP'nin Hazine ve Maliyeden sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe ile Bakan Mehmet Şimşek'in görüşmesi, 4 saat 15 dakikanın ardından sona erdi. Şimşek, Karatepe'yi kapıda uğurladı.

BAKAN ŞİMŞEK KAPIDA KARŞILAYIP KAPIDA UĞURLADI

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe bir araya geldi. Karatepe'yi bakanlığa girişinde Bakan Şimşek ve Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya karşıladı. Uzun süre devam eden görüşmede Karatepe'nin, temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirmesi bekleniyordu.

CHP HEYETİ GÖRÜŞMEDEN "KIRMIZI DOSYA" İLE AYRILDI

14.15 civarında sona erdi. Söz konusu zirve, CHP- Kabine görüşmeleri arasındaki en uzun görüşme oldu. CHP heyeti, görüşmeden "Kırmızı bir dosya" ile ayrıldı. Karatepe, görüşmenin ayrıntılarını CHP Genel Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak.

GÖRÜŞMEDE ANA KONULAR ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI

Görüşmenin en önemli gündemlerinden biri asgari ücrete temmuzda zam yapılması oldu. Emekliler için de enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması önerisi masada yer aldı.

BAKAN ŞİMŞEK'E PARANIN NEREDEN BULUNACAĞI ANLATILDI

Gölge Bakan Yalçın Karatepe zam için nasıl kaynak bulunacağının formülünü de Bakan Şimşek'e anlattı.

Karatepe, halihazırda hükümetin çalıştığı vergi reformu paketi için önerilerin yer aldığı bir rapor da hazırladı. CHP'li Karatepe ayrıca acil önlem alınması gereken konular olarak nitelendirdiği başlıkları da Hazine ve Maliye Bakanı'na sundu.