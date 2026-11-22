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Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Denizli'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde gazetecilerle bir araya gelen Günaydın, esnafın ekonomik beklentilerinin olumsuz olduğunu belirterek, tekstil sektöründe işçi ve işverenlerin yaşadığı sorunlara dikkati çekti.

Günaydın, Denizli'nin KOBİ ve istihdam açısından önemli bir merkez olduğunu, buna karşın tekstilde işletmelerin birer birer kapandığını ve bazı firmaların üretimlerini Mısır'a taşıdığını ifade ederek, "Tekstilde çalışan işçiden patronuna kadar memnun olan, mutlu olan kimse var mı? İş yerleri teker teker kapatılıyor. Çeşitli avantajlar nedeniyle kaçabilen Mısır'a kaçıyor. Kaçamayan da 'Ben bu dükkanı, bu işletmeyi, bu fabrikayı ne zaman kapatmak zorunda kalacağım?' diye hesap ediyor." dedi.

Türkiye'deki ekonomik sorunların yanı sıra finans piyasalarında yaşanan gelişmelere de değinen Günaydın, bazı kişilerin fonlardan zamanında çıkış yaparak paralarını kurtardığını, çok sayıda vatandaşın ise mağdur olduğunu öne sürdü.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ı cezaevinde ziyaret ettiklerini aktaran Günaydın, Doğan'ın tutukluluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Günaydın, Türkiye'de belediye başkanlarına yönelik yargı süreçlerinin eşit yürütülmediğini ve bazı belediye başkanlarının siyasi baskıyla parti değiştirmeye zorlandığını iddia etti.

Doğan'ın tutuksuz yargılanmasının önünde bir engel bulunmadığını savunan Günaydın, "Şeniz Doğan'ın kaçma ihtimali yoktur. Delilleri toplamışsın zaten. Topladığın delilleri karartma ihtimali olamaz. Tanıkların beyanlarını almışsın zaten. Tanıkların baskılanma durumu söz konusu olamaz. Dolayısıyla pekala tutuksuz yargılanabilir. İlk talebimiz tutuksuz yargılanmasıdır." diye konuştu.

Basın özgürlüğüne ilişkin değerlendirme

Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün baskı altında olduğunu ileri süren Günaydın, bazı medya kuruluşları ve gazetecilere yönelik uygulamaları eleştirdi.

Günaydın, kendine güvenen iktidarın basını susturmaya çalışmayacağını belirterek, "Kendine güvenen bir iktidar basını susturmaya çalışmaz. Kendine güvenen bir iktidar, haber alma ve haber verme özgürlüğüne saygı duyar." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Günaydın, hukuki sürecin henüz tamamen sonuçlanmadığını savundu.

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yollarının bulunduğunu belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız olmaya devam ediyor. Eğer son düzlükte aday olamamasına ilişkin bir karar kesinleşmesi söz konusu olursa hiç kimse enseyi karartmasın. Yeni Parti memleketi cumhurbaşkanı adaysız bırakmayacaktır."

Günaydın, partisinin belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesine ilişkin soruya ise bunun parti açısından öz eleştiri konusu olmadığını, demokrasi adına hayal kırıklığı ve kaygı duyduklarını belirterek, "O, onların kişisel onursuzluklarıdır. Bu, onların kişisel teslim olma hikayeleridir. Teslim olmayan arkadaşlarımıza selam olsun." dedi.

Kaynak: AA