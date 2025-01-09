Gergerlioğlu'ndan Maaş Zamları ve Engelli Hakları Eleştirisi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "maaşlara yapılan zamların, enflasyonun çok altında olduğunu" savundu.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan engellilere ilişkin düzenlemeyi eleştirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanuna işaret eden Gergerlioğlu, "Düzenlemeyle, 2008 öncesi engellilik raporu alanların engelli hakları gasbediliyor." iddiasında bulundu.

Asgari ücrete ve emekli aylıklarına yönelik artışlara da değinen Gergerlioğlu, "maaşlara yapılan zamların, enflasyonun çok altında olduğunu" savundu.