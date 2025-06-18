Müsavat Dervişoğlu'nun asgari ücret için rakam önerdi: 29 bin 850 TL olmalı

Müsavat Dervişoğlu'nun asgari ücret için rakam önerdi: 29 bin 850 TL olmalı
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Müsavat Dervişoğlu'nun asgari ücret için rakam önerdi: 29 bin 850 TL olmalı
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Asgari ücretlerin yeniden güncellenmesi ve belirlenmesi çok ama çok elzemdir ve acildir. Bizim hesabımız ve önerimize göre de asgari ücret bugün en az 29 bin 850 TL olmalıdır. Önerimiz budur. Ayrıca bu ücret en düşük emekli maaşı olmalıdır" dedi.

Asgari ücret zammı ve emekli maaşları, milyonlarca vatandaşın merakla takip ettiği konuların başında gelirken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi.

TBMM'deki grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, Türkiye'de ekonomik krizin yedinci yılına girdiğini ve bunun çalışanlar üzerindeki etkisinin artık bir "insanlık dramı" boyutuna ulaştığını ifade etti. Dervişoğlu, mevcut 22.105 TL'lik asgari ücretin alım gücünün Ocak ayından bu yana yarı yarıya azaldığını söyledi. Mayıs itibarıyla asgari ücretin açlık sınırının 3.500 TL altına düştüğünü belirten Dervişoğlu, "Yıl sonunda bu fark 8.000 TL'ye ulaşacak" dedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM ÖNERDİ

"Mutfaktaki sönmeyen yangın ve onun en önemli parçası sadakaya dönmüş maaşlar" diyen Dervişoğlu, İYİ Parti olarak 2025 yılı için daha önce 28.000 TL asgari ücret önerdiklerini hatırlattı. Ancak enflasyon hedefindeki sapmaların ardından bu rakamı güncellediklerini belirten Dervişoğlu, şu anda önerdikleri asgari ücretin en az 29.850 TL olduğunu vurguladı. Bu rakamın aynı zamanda en düşük emekli maaşı olarak da belirlenmesi gerektiğini söyledi.

"İŞVERENİN YÜKÜNÜ DEVLET HAFİFLETMELİ"

İşverenlerin yükünün azaltılması gerektiğine de değinen Dervişoğlu, devletin bu süreçte aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak "Ücretliye insanlık sınırında bir hayat fırsatı tanınmalı. İşverenin yükü ise devlet tarafından vergi muafiyeti veya doğrudan destekle hafifletilmelidir" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Müsavat Dervişoğlu'nun asgari ücret için rakam önerdi: 29 bin 850 TL olmalı

Asgari ücret için önerdiği rakama bakın: Bundan aşağısı olmaz
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan K.:

Anlık çözüm, felaketi getiriyor yıllardır. Onun yerine refah seviyelerini yükselmeleri, TL'yi değer kazandırmaları lazım. Enflasyona karşı yapılan her zam, yine enflasyonu körüklüyor ve döngüye giriyor sistem

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Haber YorumlarıHilmi ÜNVER:

.Niye 30.000 değilde 29,850 acaba

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