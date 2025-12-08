Haberler

Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş'tan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz

Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş'tan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz Haber Videosunu İzle
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş'tan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, yeniden genel başkan seçildiği partisinin Ankara'daki kongresinde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin tüm sorunlarını bir yılda çözeriz" diyerek iddialı bir çıkışa imza attı.

  • Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin 9. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkan seçildi.
  • Hüseyin Baş, Türkiye'nin sorunlarını mevcut kadrosuyla bir yılda çözeceklerini iddia etti.
  • Kongrede, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki 'çorba soruşturması' eleştirildi.

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) 9. Olağan Kongresi Ankara'da yoğun katılımla yapıldı. Tek aday olan Genel Başkan Hüseyin Baş yeniden seçilirken, kongrede hukuk, ekonomi, demokrasi ve terör politikalarına yönelik dikkat çeken çıkışlar yapıldı.

"BAĞIMSIZ TÜRKİYE SALONLARA SIĞMIYOR"

Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşen kongreye sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi akın etti. Salona sığmayan kalabalığı dışarıda selamlayan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Çok büyük salonlar istedik, bize tahsis edilmedi. Bu tablo sizin eseriniz; Bağımsız Türkiye salonlara sığmıyor" sözleriyle konuşmasına başladı.Kongrede halk oyunları, marşlar ve sinevizyon gösterileri yer aldı. 1340 delegeden oy alan Hüseyin Baş, yeniden genel başkan seçildi.

Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baştan İddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz

"İSTİKBAL BİZİZ, BİZ GELECEĞİZ"

Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesine atıf yapan Baş, kongrenin ana sloganı olan "İstikbal biziz" ifadesini yineledi: "Atamızın çağrısına kulak verdik: İstikbal biziz, biz geleceğiz."

"MİLLETİ BİR KASE ÇORBAYA MUHTAÇ EDENLER..."

Siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında açılan "çorba soruşturmasına" tepki göstererek "Milleti bir kase çorbaya muhtaç edenler, belediye başkanına 'niye çorba dağıtıyorsun' diye hesap soruyor" dedi. İmamoğlu'nun kongreye gönderdiği mesaj da okundu.

Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baştan İddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz

"DEMOKRASİ YÜZDE 51'İN YÜZDE 49'A TAHKKÜMÜ DEĞİLDİR"

Türkiye'de gazeteci, siyasetçi, iş insanlarının tutuklandığını hatırlatan Hüseyin Baş, demokrasi vurgusu yaparak "Demokrasi, muhalefetin sesini yok saymak değildir. Devletin bekası adı altında milletin zekâsıyla dalga geçmek değildir" şeklinde konuştu.

Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baştan İddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz

Baş, Türkiye'de adalet, ekonomi, eğitim konularında ciddi sorunlar yaşandığını belirterek "Bu yapıyla gerçek anlamda hukuk devleti olunamaz" ifadelerine yer verdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN DEMOKRASİSİZ TÜRKİYE ANLATILIYOR"

Baş, hükümetin "Terörsüz Türkiye" söylemini de eleştirerek "Anlaşılan o ki Türkiye'nin terörsüz olması için hukuksuz ve demokrasisiz olması gerekiyormuş" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI 1 YILDA ÇÖZERİZ"

Ekonomiye ilişkin iddialı konuşan Baş, ülkede her yerde altın bulunduğuna dair açıklamaları hatırlatarak "Bu ülke o kadar zengin ki, bu kadroyla tüm sorunları bir yılda çözeriz" dedi.

"ATATÜRK'ÜN YOLUNDA GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ"

Konuşmasının sonunda Baş, BTP'nin hedefini şöyle açıkladı: "Güçlü Türkiye, güçlü Türk Milleti'nden geçer. Bağımsız Türkiye Partisi, Atatürk'ün yolunda yeniden güçlü bir Türkiye inşa etmek için Ankara'dan yola çıkmıştır."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıİHSAN KUL :

bir yılda çözülen sorunlar 100 senedir gelip geçen hükümetlerce çözülmemiş, bu arkadaş 1000 kişilik partiyi yönetmek zannediyor herhalde içeride ve dışarıda bunca düşmanı olan ülkeyi

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Hee çözersin çapsız sen önce kendi partinde ki sorunları coz . Slogana bak , iş aş Hüseyin baş.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVeli İdi:

babası çözdü,sıra O’nda

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLegend ishere:

Şuan çözdüm kardeş. 1 seneye gerek kalmadı ouahahshsgsh bu siyasetçilerin hepsi aynı kalıptanmı çıkıyor nedir. Hep aynı hikaye aynı maval. At babam at.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArda Yıldız:

Küçük oğlana bak hele. Sen önce tehdit ve zorbalıkla mirasına el koyduğun ablanın mirasını ver sonra bu işlere kalkışırsın.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler

Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini sahasında yendiler
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Gözünü şampiyonluğa dikti! Ezeli rakibin yıldızını istiyor
Çin'deki safari parkında bakıcısına saldıran ayı dehşet saçtı

46 saniye sürdü, herkes dondu kaldı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı

Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı 11 mahalle karantinaya alındı
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler

Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini sahasında yendiler
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Gözünü şampiyonluğa dikti! Ezeli rakibin yıldızını istiyor
Çin'deki safari parkında bakıcısına saldıran ayı dehşet saçtı

46 saniye sürdü, herkes dondu kaldı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Icardi'yi bile unutturacak! Galatasaray'a Meksikalı golcü

Icardi'yi bile unutturacak! Galatasaray'a Meksikalı golcü
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu

Yengesine gelen mesajı görünce planı yaptı, buluşma yeri kana bulandı
ABD'de 7 pitbull cinsi köpek, dede ve 3 aylık torununu parçalayarak öldürdü

Pitbull vahşeti! Dede ve 3 aylık torunu evinde parçalanarak öldü
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi, fotoğrafını çekip paylaştı
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın

Ünlü oyuncunun o meyveye verdiği paraya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.