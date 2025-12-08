Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş'tan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) 9. Olağan Kongresi Ankara'da yoğun katılımla yapıldı. Tek aday olan Genel Başkan Hüseyin Baş yeniden seçilirken, kongrede hukuk, ekonomi, demokrasi ve terör politikalarına yönelik dikkat çeken çıkışlar yapıldı.

"BAĞIMSIZ TÜRKİYE SALONLARA SIĞMIYOR"

Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşen kongreye sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi akın etti. Salona sığmayan kalabalığı dışarıda selamlayan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Çok büyük salonlar istedik, bize tahsis edilmedi. Bu tablo sizin eseriniz; Bağımsız Türkiye salonlara sığmıyor" sözleriyle konuşmasına başladı.Kongrede halk oyunları, marşlar ve sinevizyon gösterileri yer aldı. 1340 delegeden oy alan Hüseyin Baş, yeniden genel başkan seçildi.

"İSTİKBAL BİZİZ, BİZ GELECEĞİZ"

Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesine atıf yapan Baş, kongrenin ana sloganı olan "İstikbal biziz" ifadesini yineledi: "Atamızın çağrısına kulak verdik: İstikbal biziz, biz geleceğiz."

"MİLLETİ BİR KASE ÇORBAYA MUHTAÇ EDENLER..."

Siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında açılan "çorba soruşturmasına" tepki göstererek "Milleti bir kase çorbaya muhtaç edenler, belediye başkanına 'niye çorba dağıtıyorsun' diye hesap soruyor" dedi. İmamoğlu'nun kongreye gönderdiği mesaj da okundu.

"DEMOKRASİ YÜZDE 51'İN YÜZDE 49'A TAHKKÜMÜ DEĞİLDİR"

Türkiye'de gazeteci, siyasetçi, iş insanlarının tutuklandığını hatırlatan Hüseyin Baş, demokrasi vurgusu yaparak "Demokrasi, muhalefetin sesini yok saymak değildir. Devletin bekası adı altında milletin zekâsıyla dalga geçmek değildir" şeklinde konuştu.

Baş, Türkiye'de adalet, ekonomi, eğitim konularında ciddi sorunlar yaşandığını belirterek "Bu yapıyla gerçek anlamda hukuk devleti olunamaz" ifadelerine yer verdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN DEMOKRASİSİZ TÜRKİYE ANLATILIYOR"

Baş, hükümetin "Terörsüz Türkiye" söylemini de eleştirerek "Anlaşılan o ki Türkiye'nin terörsüz olması için hukuksuz ve demokrasisiz olması gerekiyormuş" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI 1 YILDA ÇÖZERİZ"

Ekonomiye ilişkin iddialı konuşan Baş, ülkede her yerde altın bulunduğuna dair açıklamaları hatırlatarak "Bu ülke o kadar zengin ki, bu kadroyla tüm sorunları bir yılda çözeriz" dedi.

"ATATÜRK'ÜN YOLUNDA GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ"

Konuşmasının sonunda Baş, BTP'nin hedefini şöyle açıkladı: "Güçlü Türkiye, güçlü Türk Milleti'nden geçer. Bağımsız Türkiye Partisi, Atatürk'ün yolunda yeniden güçlü bir Türkiye inşa etmek için Ankara'dan yola çıkmıştır."