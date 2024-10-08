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Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs/Kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs/Kredi başvuruları başladı
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için burs/kredi başvurularının başladığını açıkladı. Burs/kredi başvuruları 13 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için burs/kredi başvurularının başladığını açıkladı. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Gençlere güvenli ve konforlu barınma imkanı sunmanın yanı sıra onları maddi açıdan da destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, burs/kredi başvurularını almaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için burs/kredi başvurularının başladığını bildirdi. 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 13 EKİM

13 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

ÖZEL DURUMLU ÖĞRENCİLER

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum [şehit/gazi çocukları (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.] beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek. Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım talep edebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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