Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, resmi ziyaret düzenlediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Bakan Bak ve beraberindeki heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da hazır bulundu.

"Gençliğimize hak ettikleri imkanları vermek bizlerin görevi ve sorumluluğudur"

Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı açıklamada, spor alanında Türkiye'nin desteğini çok önemsediğini belirterek, spor konusunda KKTC'nin sorunları olduğunu ifade etti. KKTC'de çok iyi sporcular bulunduğunu belirten Tatar, Paris Olimpiyatları'nda Buse Savaşkan'ın Türkiye'nin milli takımında yarışarak dereceye girdiğini hatırlattı.

Sporculara yönelik izolasyonların büyük bir haksızlık olduğunu kaydeden Tatar, bazı Kıbrıslı sporcuların Türkiye takımlarında yer bulduğunu söyledi. "Türkiye'nin bize olan desteğini her zaman önemsiyoruz" diyen Tatar, altyapı imkanlarının artmasının ve gençlerin spor yapma olanağı bulmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Tatar, Lefkoşa'ya yüzme havuzu için destek talep etti

Ülkede yüzme sporunun önemine de değinen Tatar, bir yüzme havuzuna ihtiyaç olduğunu belirterek, Lefkoşa'ya bir yüzme havuzu kazandırılması için Bakan Bak'tan destek istedi. Türkiye'nin spor dallarındaki başarılarını yakından izlediğini söyleyen Tatar, KKTC'de de kişisel sporlarda çok başarılı çocuklar olduğunu ve bunları erken yaşlarda yetiştirmek gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, çocuklara ve gençlere gerekli fırsatları vermenin herkesin görevi olduğunu vurgulayarak, "Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği her alanda olduğu gibi burada da fevkalade önemlidir" dedi.

KKTC futbolunun Asya Ligi gibi liglerde fırsat yakalayabileceğini aktaran Tatar, "Gençliğimize sizlerin de desteği ile hak ettikleri imkanları vermek bizlerin görevi ve sorumluluğudur" dedi.

"Bizler için Kıbrıs'ın başarısı, güçlü olması çok çok kıymetli"

Bakan Bak ise yaptığı açıklamada, Kıbrıs ziyaretinde yurtları ziyaret edeceğini ve öğrencilerle iftar yapacağını aktararak, Ada için üniversite öğrencilerinin öneminin çok büyük olduğunu kaydetti. Bak, Türkiye'den KKTC'ye eğitime gelen öğrencilerin barınma kapasitesini artırmak istediklerini söyledi.

KKTC'nin spor platformlarında yer alması için çaba gösterdiklerini anlatan Bak, KKTC'de spor tesisleri yapmaya devam ettiklerini kaydetti. Bakan Bak, sporun gençler için önemine değinerek, KKTC'li başarılı sporcuların Türkiye forması altında önemli işler yaptığını belirtti.

"Bizler için Kıbrıs'ın başarısı, güçlü olması çok çok kıymetli. Her platformda bunları savunuyoruz" diyen Bak, 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın KKTC'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Havuz talebini hızlı şekilde değerlendireceklerini ve bu talebi yerine getireceklerini ifade eden Bak, KKTC'nin turnuvalarda yer alması için çalıştıklarını da kaydetti. Sporda KKTC'nin güçlü bir altyapıya sahip olmasının aynı zamanda kendi altyapıları olduğunu belirten Bak, KKTC'li sporcuların Türkiye milli forması altında yer almasının çok gurur verici olduğunu söyledi.

Bu yıl TEKNOFEST'in de KKTC'de yapılacağını belirten Bakan Bak, çok güzel bir festival olacağını söyledi. - LEFKOŞA