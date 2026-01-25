Bakandan NBA'ye taş çıkaran performans

Eskişehir'de Yunus Emre Kapalı Spor Salonu açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tören sonrasında gençler ile birikte basketbol ve voleybol oynadı.

Bakan Bak, gerçekleştirilen açılış töreni sonrasında milli ve genç sporcular ile bir araya geldi. Sonrasında Bakan Bak, genç sporcular ile müsabakalar gerçekleştirdi. Basketbol ve voleybol oynayan Bakan Bak'a, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Yusuf Adıgüzel de eşlik etti. Oynanan basketbol maçında Bakan Bak, yaptığı 2 atışın 2'sini de skora çevirdi. Oynanan basketbol maçı oldukça çekişmeli geçti. Ayrıca Bakan Bak, genç kız sporcularla birlikte bir voleybol müsabakası da gerçekleştirdi. Bununla birlikte Bakan Bak, gençlerle birlikte Yusuf Dikeç pozu vererek fotoğraf çektirdi. - ESKİŞEHİR