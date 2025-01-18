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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 980 Bin Gence Barınma İmkanı Sağlandığını Açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 980 Bin Gence Barınma İmkanı Sağlandığını Açıkladı
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Ak Parti Tokat 8. Olağan İl Başkanlığı Kongresi'nde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlıklarının 860 yurtta 980 bin gence barınma imkanı sağladıklarını bildirdi. Ayrıca ücretsiz yemek ve burs desteği sağlandığını vurguladı.

Ak Parti Tokat 8. Olağan İl Başkanlığı Kongresinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlıklarına bağlı 860 yurtta 980 bin gence barınma imkanı sağladıklarını söyledi.

Ak Parti Tokat 8. Olağan İl Başkanlığı Kongresine katılmak üzere Tokat'ta bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ilk olarak Tokat Valiliğini ziyaret etti. Ardından Gençlik Merkezi'nde gençler ile bir araya geldi. Hüseyin Akbaş Spor Salonunda yapılacak olan AK Parti 8. Olağan Kongresine katılan Bakan Bak; "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bugün 860 yurdumuzda 980 bin gencimize barınma imkanı sağlıyoruz. Onlara sabah kahvaltısı ve akyam yemeğini ücretsiz olarak sunuyoruz. Devletimiz aynı zamanda maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizi burslarla destekliyor. 950 öğrencimize kredi veriliyor. Gençlerimize üniversite hayatlarında büyük destekler sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'gençlerin önünü açın, onlarla ilgilenin' buyurdular. Kendisini çocukluğumdan bu yana tanırım. Kendisi büyüğümüzdü, futbol takımımızın kaptanıydı. Siyasette de uzun zamandır yanındayız. Gençlere değer veren, gençlerin önünü açan bir lider. Milletvekili seçilme yaşı 30'du. Bunu öce 25'e sonra 18'e indirdi. Bugün partimizin teşkilat başkanı, İstanbul gençlik kolları başkanı. Yine patimizin genel sekreteri gençlik kolları genel bakanı. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok iyi bakın çünkü ona ihtiyacımız var" dedi.

AK Parti Tokat İl Başkanlığı Kongresi'nde 598 delegenin oy kullanması beklenirken seçime Adem Dizer başkanlığında ki tek listeyle gidildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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