Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, AK Parti Eskişehir Teşkilatı ile istişarede bulundu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, AK Parti Eskişehir Başkanlığı'nda şehrin geleceğini şekillendirecek projeleri istişare etti.

Bakan Yardımcısı Eminoğlu, bir dizi programa katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valiliği ziyareti ile programına başlayan Bakan Yardımcısı Eminoğlu, AK Parti İl Başkanlığı binasında misafir edildi. AK Parti İl Başkanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Her zaman olduğu gibi tek gündemimiz Eskişehir! Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Enes Eminoğlu'nu il binamızda teşkilatımızla birlikte ağırladık. Eskişehir'imizin geleceğini şekillendirecek projelerimizi istişare ettik. Şehrimizin gençlik ve spor alanındaki vizyonunu daha da ileriye taşımak için durmaksızın çalışmaya devam ediyor, nazik ziyaretleri için kıymetli bakanımıza teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR