Mesleki Eğitim şimdi de Strazburg'da Avrupa Konseyi'nin gündeminde

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Avrupa Konseyi toplantısında genç işsizliği ve mesleki eğitimin stratejik önemi hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Cıngı, mesleki eğitimin toplumda yeterince değer görmediğine dikkat çekerek, bu algının değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Dr. Murat Cahid Cıngı, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, genç işsizliği ve mesleki eğitimin stratejik önemi konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında genç işsizliğinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal dengeleri ve demokratik yapıları etkileyen yapısal bir sorun haline geldiğine dikkat çeken Cıngı, eğitim sistemleri ile iş dünyası arasındaki kopukluğun gençlerde umutsuzluğa ve toplumsal dışlanmaya yol açtığını ifade etti.

Mesleki eğitimin 'ikinci seçenek' olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Milletvekili Cıngı, meslek sahibi, kendi geçimini sağlayabilen ve geleceğe umutla bakan gençlerin daha özgüvenli, daha katılımcı ve demokrasiye daha bağlı bireyler haline geldiğini belirtti. Bu yaklaşımın güçlü bir toplum ve sağlam bir demokrasi için temel unsur olduğunun altını çizdi. Türkiye'de ve özellikle Kayseri'de eğitimi doğrudan iş dünyasıyla buluşturan modeller üzerinde çalıştıklarını ifade eden Cıngı, klasik üniversite diploması anlayışının ötesine geçilmesi gerektiğini dile getirdi. Amaçlarının, gençleri gerçekten istihdam edilebilir kılan, ülke ekonomisine katkı sağlayan ve onurlu bir yaşam kurmalarına imkan tanıyan mesleklerle donatmak olduğunu söyledi.

Mesleki eğitimin toplumda halen yeterince değer görmediğine dikkat çeken Cıngı, bu algının değiştirilmesinin ortak bir sorumluluk olduğunu belirterek, mesleki eğitimin ihmal edilmesinin milyonlarca gencin potansiyelinin göz ardı edilmesi anlamına geldiğini ifade etti. Milletvekili Cıngı, konuşmasının sonunda Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında iş birliğinin artırılması, özel sektörle ortaklıkların güçlendirilmesi ve başarılı mesleki eğitim modellerinin paylaşılmasının önemine değindi.

Milletvekili Cıngı, bu alandaki ortak çalışmaların daha kapsayıcı, rekabetçi ve güçlü bir Avrupa'nın inşasına katkı sağlayacağını belirterek, Avrupa Konseyine, ilgili komitelere ve üye ülkelere mesleki eğitim konusuna ağırlık verilmesi ve ortak çalışmalar yapılması için çağrıda bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
