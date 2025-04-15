Genar'ın yaptığı ankette CHP birinciliği kaybetti

Genar'ın yaptığı son ankette dikkat çeken sonuçlar çıktı. Ankette AK Parti yüzde 35.8 ile birinci parti olurken CHP ile küçük bir farkla ikinci oldu.

İYİ PARTİ'DE CİDDİ OY KAYBI VAR

Genar Başkanı İhsan Aktaş tarafından sosyal medyadan duyurulan anket sonuçlarında DEM Parti'nin MHP'yi geçtiği İYİ Parti'nin ise ciddi oy kaybı yaşadığı görüldü.

ZİRVE DEĞİŞTİ

Türkiye genelinde 9-12 Nisan'da gerçekleştirilen anketin sonuçları şöyle:

•%35,8 AK PARTİ

•%35,6 CHP

•%9,0 DEM Parti

•%8,8 MHP

•%2,5 Zafer Partisi

•%2,4 Yeniden Refah

•%2,3 İYİ PARTİ

•%1,2 Anahtar Parti

•%1,0 TİP

•%1,4 Diğer