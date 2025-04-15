Genar'ın yaptığı ankette CHP birinciliği kaybetti
Kamuoyu araştırma şirketi Genar, yoğun siyaset gündeminde son yapılan anketin sonuçlarını duyurdu. Ankete göre, anket sonucunda AK Parti yüzde 35,8 ile birinci parti oldu.
Genar'ın yaptığı son ankette dikkat çeken sonuçlar çıktı. Ankette AK Parti yüzde 35.8 ile birinci parti olurken CHP ile küçük bir farkla ikinci oldu.
İYİ PARTİ'DE CİDDİ OY KAYBI VAR
Genar Başkanı İhsan Aktaş tarafından sosyal medyadan duyurulan anket sonuçlarında DEM Parti'nin MHP'yi geçtiği İYİ Parti'nin ise ciddi oy kaybı yaşadığı görüldü.
ZİRVE DEĞİŞTİ
Türkiye genelinde 9-12 Nisan'da gerçekleştirilen anketin sonuçları şöyle:
•%35,8 AK PARTİ
•%35,6 CHP
•%9,0 DEM Parti
•%8,8 MHP
•%2,5 Zafer Partisi
•%2,4 Yeniden Refah
•%2,3 İYİ PARTİ
•%1,2 Anahtar Parti
•%1,0 TİP
•%1,4 Diğer
Kaynak: Haberler.com / Politika