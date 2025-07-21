Gelecek Partisi'nden İstifa Eden İstanbul Milletvekili Doğan Demir Açıklama Yaptı

Gelecek Partisi'nden İstifa Eden İstanbul Milletvekili Doğan Demir Açıklama Yaptı
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İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Altı yıl süresince Türkiye'yi gezerek partinin başarısı için çalıştığını belirten Demir, şimdi sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığını ifade etti.

İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Gelecek Partisi'nden istifa etti.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı. Paylaşımda, "19 Aralık 2019 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Gelecek Partisi'nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Yaklaşık altı yıllık bu süre zarfında, Türkiye'yi il il, ilçe ilçe gezerek partimin başarılı olabilmesi; daha da önemlisi, milletimizi içine girdiği siyasi çıkmazdan çıkararak bir alternatif sunabilmek adına her kesimden insanla bir araya geldim. Demokrasi kültürümüzü güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü, eşit ve adil bir yaşamı tesis etmek amacıyla çok uzun yollardan geçtik. Ancak geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm. Tüm kurucu arkadaşlarıma, genel merkez yöneticilerine, teşkilatlarda emek veren üye ve gönüllülere teşekkürü bir borç bilirim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi: 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır'. Başta milletvekili olarak görev yaptığım güzel İstanbul'umuz olmak üzere, ülkemiz ve aziz milletimizin geleceği için mücadelem devam ediyor ve edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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