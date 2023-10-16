Gaziantep'te Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonları: 9 Tutuklama

Gaziantep'te jandarma ekipleri son bir ayda gerçekleştirdikleri operasyonlarda 9 şüpheliyi tutukladı. Yapılan baskınlarda uyuşturucu madde ve kaçak malzemeler ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir ayda kaçakçılık ve uyuşturucu olaylarına yönelik operasyonlarda 9 şüpheli şahıs tutuklandı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Eylül - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında adli makamların koordinesi kaçakçılık ve uyuşturucu olaylarına yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Yapılan operasyonlar neticesinde 303 olaya müdahale edilerek 323 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Adli mercilere sevk edilen 9 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Çok miktarda uyuşturucu ile kaçak malzeme ele geçirildi

Operasyon sırasındaki aramalarda ise 18 kilo 470 gram esrar, 2 kilo 425 gram metamfetamin, 1 kilo 750 gram bonzai, 415 kök kenevir bitkisi, 25 adet uyuşturucu hap, 15 gram eroin, 8 bin 255 paket kaçak sigara, 210 kilogram kaçak tütün, 172 adet elektronik sigara, 245 adet tarihi sikke, 85 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 65 adet akıllı cep telefonu, 11 adet av tüfeği ve 6 adet tabanca ele geçirildi. - GAZİANTEP