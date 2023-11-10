Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İsrail'e Destek Veren Ödeme Sistemlerini Terk Ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İsrail'e destek veren global ödeme sistemlerini terk ederek 'Troy' olarak bilinen Türkiye Ödeme Sistemi'ne geçeceklerini açıkladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, maaş kartlarını da 'Troy' sistemine geçirerek zulme destek olanları boykot edecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İsrail'e destek veren global ödeme sistemlerini terk ederek 'Troy' olarak bilinen Türkiye Ödeme Sistemi'ne geçeceklerini açıkladı.

İsrail'in Filistin ve Gazze halkına yönelik acımasızca zulmü ve bombardımanı sürerken Türkiye'nin çeşitli yerlerinden İsrail malları ile zulme destek veren firmalara yönelik yeni boykot kararları da gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede daha önce sosyal tesislerinde İsrail mallarını yasaklayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yeni bir boykot kararı aldı.

Gaziantep Büyükşehir, maaş kartlarını 'Troy' sistemine geçiriyor

Konu ile ilgili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm personellerin maaş kartlarını 'Troy' (Türkiye Ödeme Sistemi) sistemine geçiriyor, zulme destek olanları boykot ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"İsrail'den desteğini esirgemeyen global ödeme sistemlerini terk ediyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" diyor Mustafa Kemal Atatürk. 'Yurtta sulh, cihanda sulh' şiarını ilke edinmiş bir milletin evlatları olarak çocuklar, anneler, babalar ölmesin diye Gaziantep Büyükşehir olarak Filistin'deki zulme, katliama destek veren firmalara boykotumuzdan sonra şimdi de Türkiye Ödeme Sistemi olan Troy ödeme sistemine geçip yine İsrail'den desteğini esirgemeyen global ödeme sistemlerini terk ediyoruz. Her kullandığımızda, harcadığımız her kuruşun Filistinli bir çocuğun hayat ışığını söndürebildiğini unutmayalım. Gazzeli çocuklar, bir sabah kavuşacak ellerimiz, Mescidi Aksa'nın peygamber kokulu sokaklarında" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP