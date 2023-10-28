Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle düzenlenen kutlamalar sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Şahin, Atatürk'ün Gaziantep ile ilgili sözünün yapay zeka ile oluşturulmuş bir videosunu paylaştı ve Gazişehirlilerin gururunu ve duygusal anlarını yorumlarıyla paylaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk'ün Gaziantep ile ilgili sözünün yapay zeka ile oluşturulmuş videosunu paylaştı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle kent genelinde düzenlenen kutlamalar tüm coşkusuyla devam ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşım dikkatleri çekti.

Büyükşehir belediyesince 100'üncü yılda şehrin dört bir yanı bayraklarla donatılırken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sosyal medya hesabında Atatürk'ün Gaziantep ile ilgili sözünün yapay zeka ile oluşturulmuş bir videosunu paylaştı.

Yapay zeka ile oluşturulmuş videoda, "Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki onlar yalnız Antebi değil tüm Türkiye'yi kurtardılar" sözünü Atatürk'ün kendisinden duyan Gazişehirliler, yaşadıkları gururu ve duygusal anları yorumlarıyla paylaştı. Paylaşım beğeni topladı. - GAZİANTEP