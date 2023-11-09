Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk'ü Anma Günü için mesaj yayımladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet ile bu toprakların tüm renklerini kaynaştırarak, Türk milletini ortak bir ideal etrafında birleştirmeyi başardığını kaydetti.

Şahin, "Kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere örnek olmuş, milletimizin her alanda yücelmesi için yılmadan çaba göstermiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Gazi Mustafa Kemal'in mücadeleci ve kurucu vasıflarının gençlere ve çocuklara iyi anlatılması gerektiğini, onun "En Büyük Eserim" dediği Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için sorumlulukları hep birlikte yerine getirmenin önemine dikkat çeken Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bugün dünyada sözü dinlenen, dostluğu aranan ve uluslararası sorunların çözümünde aktif rol üstlenen yüksek itibara sahip bir ülke konumunda olduğunu vurguladı. Şahin, "Gaziantep nüfusuna kayıtlı hemşerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına sahip çıkarak, yüksek hedeflere emin adımlarla yürüyeceğiz. O'nun en büyük eseri olan Cumhuriyet'in 100'üncü yılında olmanın onuru ve gurunu yaşıyoruz. Kurtuluş Mücadelesindeki direnişi vesilesiyle bizzat Mustafa Kemal'in girişimi ile Gazilik unvanı ile gururlandırılan Antep, emanetinin kıymeti ve sorumluluğunun farkındadır. Bu düşüncelerle, vefatının 85'inci yıldönümünde Türk Milleti'ne esareti ve himayeyi asla yakıştırmayan ve bağımsızlık meşalesinin ilk fitilini 19 Mayıs'ta Samsun'dan ateşleyen Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, saygı ve şükranla anıyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı. - GAZİANTEP