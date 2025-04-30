Gamze Taşcıer: 'Emek mücadelesi yaşam kavgasına dönüştü'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Bugün işçilerin, emekçilerin, ücretlilerin, kadınların, gençlerin ve emeklilerin verdiği mücadele bir ücret kaygısının ötesine geçmiş ve yaşam kavgasına dönüşmüştür." dedi.

Taşcıer, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Soma'daki maden faciası davasına atıfta bulunarak, emek ve emekçinin güvende olmadığını söyledi.

Türkiye'de emeğin değersizleştirildiğini, sendikal hakların gasbedildiğini, grevlerin yasaklandığını, örgütlü mücadelenin türlü baskılarla boğulmaya çalışıldığını ileri süren Taşcıer, "Bugün işçilerin, emekçilerin, ücretlilerin, kadınların, gençlerin ve emeklilerin verdiği mücadele bir ücret kaygısının ötesine geçmiş ve yaşam kavgasına dönüşmüştür." görüşünü savundu.

Gamze Taşcıer, en düşük emekli aylığı konusunda iktidarı eleştirerek, "AKP iktidarı, ömrünü bu ülkeye adamış milyonlarca emekliyi, sefalete mahkum etmiş, sosyal devlet ilkesini ayaklar altına almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer, Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, Türkiye'deki brüt asgari ücretin, Ocak 2025'te Avrupa'da 27 ülke arasında 20. sırada olduğunu aktararak, bugün bu ücretin 112 avro eridiğini dile getirdi.

İş kazaları, meslek hastalıkları, kıdem tazminatı ve kadın emeği üzerinden iktidarın politikalarını eleştiren Taşcıer, "İktidarın kurduğu düzende, maaşlı çalışanın her lokmasından vergi kesilirken, zenginlerin serveti adeta dokunulmazlık zırhıyla örülmektedir. Sarayın sofrası her gün daha da büyürken, halkın sofrası küçülmüş, mutfağı boş kalmıştır." diye konuştu.

Taşcıer, emekten, hukuktan, adaletten, demokrasiden, insan haklarından, eşitlikten yana olan bütün vatandaşları, yarın Kadıköy İskele Meydanı'ndaki 1 Mayıs kutlamalarına davet etti.