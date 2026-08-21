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Galibaf: Yaptırımları Aşmak İçin Plan Yapmalıyız

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İran Meclis Başkanı Galibaf, Bağdat'ta iş dünyasıyla görüşmesinde ABD yaptırımlarını 'haksız' nitelendirerek, Müslüman ülkelerin kaynaklarını korumak için plan yapılması gerektiğini ve İran-Irak ticaretinde dolar bağımlılığının azaltılabileceğini söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Bağdat'ta İranlı ve Iraklı iş dünyası temsilcileri ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Müslüman ülkelerin kaynaklarına ve hammaddelerine bakarsanız, düşmanlarımızın bunları yağmalamaya geldiğini anlarsınız. Bu nedenle, haksız yaptırımlarla başa çıkmak için planlar yapmalıyız ki bunları aşabilelim" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran'a karşı en sert yaptırımlar olarak nitelendirdiği tedbirleri açıklamasından bir gün sonra Bağdat'ta İranlı ve Iraklı iş dünyası temsilcileri ile gerçekleştirdiği görüşmede söz konusu yaptırımlara ilişkin konuştu. İran'ın en etkili siyasi figürlerinden ve ABD ile müzakerelerde Tahran'ın baş müzakerecisi olan Galibaf, ekonomik kalkınma ile güvenliğin yakından bağlantılı olduğunu söyledi. İranlı yetkili, ABD ve İsrail'i, İran ve Irak ile doğrudan bir askeri çatışmada galip gelemeyeceklerini anladıkları için ekonomik savaş yürütmekle suçladı. İran'ın "haksız yaptırımları" aşmak için planlar yapması gerektiğini kaydeden Galibaf, "Müslüman ülkelerin kaynaklarına ve hammaddelerine bakarsanız, düşmanlarımızın bunları yağmalamaya geldiğini anlarsınız. Bu nedenle, haksız yaptırımlarla başa çıkmak için planlar yapmalıyız ki bunları aşabilelim" dedi.

Bağdat ile Tahran arasında daha güçlü ekonomik bağlar kurulması çağrısında bulunan Galibaf, iki ülkenin ticarette kendi ulusal para birimlerini kullanarak ABD dolarına olan bağımlılığı azaltabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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