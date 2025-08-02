Gabon Cumhurbaşkanı İstanbul Tersanesi'ni Ziyaret Etti

Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ve beraberindeki heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ve beraberindeki heyetin İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nı ziyaret ettiğini belirtti. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Ziyaret kapsamında konuk Cumhurbaşkanı'na; TCG Tekirdağ ile test kabul faaliyetleri tamamlanma aşamasında olan TCG Akhisar gemilerimiz hakkında bilgiler verildi" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL