G7 Liderlerinden Rusya'ya yaptırım kararı

G7 Liderleri, Fransa'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında imzaladıkları ortak bildiride, Ukrayna ile birlik mesajı verirken Rusya'nın savaş ekonomisine yönelik baskının artacağını kaydetti.

Fransa'nın Evian kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi devam ediyor. G7 Liderleri, zirve kapsamında çeşitli bildiriler imzaladı. G7 ülkeleri tarafından imzalanan ortak bildiride, toprak bütünlüğü dahil Ukrayna ile birlik mesajı verildi. Rusya'nın savaş ekonomisine yönelik baskının arttırılması vurgulanan bildiride, "Bu bağlamda, petrol ve gaz alanları dahil Rusya'ya yönelik yaptırımlarımızı sertleştireceğiz" denildi.

Liderler ayrıca, İran ve ABD arasında varılan anlaşmayı da memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek, anlaşmanın uygulanmasına yönelik katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Açıklamada, enerji tedarik yollarını çeşitlendirmek, Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığı azaltmak ve enerji stoklarını artırmak için çaba gösterecekleri de belirtildi. - EVIAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı