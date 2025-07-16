Fransa Başbakanı Kamu Borcunu Azaltmak İçin Resmi Tatilleri Kaldırmayı Önerdi

Fransa Başbakanı Kamu Borcunu Azaltmak İçin Resmi Tatilleri Kaldırmayı Önerdi
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Fransa Başbakanı François Bayrou, ülkenin kamu borcunu azaltma hedefiyle 2026 bütçesi kapsamında iki resmi tatilin kaldırılmasını önerdi. Öneriler arasında Paskalya Pazartesisi ve 8 Mayıs tatillerinin kaldırılması yer alıyor.

FRANSA Başbakanı François Bayrou, ülkenin kamu borcunu azaltma hedefiyle iki resmi tatilin kaldırılmasını önerdi.

Fransa Başbakanı François Bayrou ülkenin kamu borcunu azaltma hedefiyle 2026 bütçesi kapsamında iki resmi tatilin kaldırılmasını önerdi. Bayrou'nun önerisi, hem kamu harcamalarının kısılmasını hem de savunma bütçesinin artırılmasını öngören daha geniş kapsamlı bir planın parçası olarak sunuldu. Bayrou, kaldırılmasını önerdiği tatillerin Paskalya Pazartesisi ve 8 Mayıs olduğunu açıkladı. 8 Mayıs, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini simgeleyen önemli bir gün olarak anılıyor.

Bayrou'nun planı, 2026'da kamu harcamalarının dondurulmasını, varlıklı kesimlere tanınan vergi indirimlerinin kaldırılmasını ve memur sayısında azalmaya gidilmesini de içeriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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