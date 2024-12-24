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Fransa Başbakanı François Bayrou Yeni Hükümeti Kurdu

Fransa Başbakanı François Bayrou Yeni Hükümeti Kurdu
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Fransa Başbakanı François Bayrou, 10 gün süren istişareler sonucunda yeni hükümeti kurdu. Yeni kabinede Maliye Bakanı Eric Lombard, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ve Eğitim Bakanı Elisabeth Borne gibi isimler görev alacak. Hükümet, bütçe açığını kapatmak için yoğun bir çaba içinde olacak.

Fransa Başbakanı François Bayrou, 10 gün süren istişarelerin ardından yeni hükümeti kurdu.

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamada, merkez sağcı Demokrat Hareket (MoDem) Partisi'nden başbakanlık görevine atanan 73 yaşındaki François Bayrou'nun yeni hükümeti kurduğu duyuruldu. Buna göre Fransız kamu kuruluşu Caisse des Depots'un başkanı 66 yaşındaki Eric Lombard, Maliye Bakanlığının başına getirildi. Muhafazakar Partili Bruno Retailleau İçişleri Bakanı olarak kalırken, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Savunma Bakanı Sebastien Lecornu da koltuğunu korudu. Ocak ayında başbakanlıktan istifa eden Elisabeth Borne Eğitim Bakanı, eski İçişleri Bakanı Gerard Darmanin ise Adalet Bakanı oldu. Deniz Aşırı Topraklardan Sorumlu Bakan Manuel Valls, Çalışma Bakanı Catherine Vautrin, Tarım Bakanı Annie Genevard, Gençlik ve Spor Bakanı Marie Barsacq oldu.

Bayrou, aşırı sağ ve soldan gelebilecek güven oylamasını engellemek için 10 gündür hükümet kurma mücadelesi veriyordu.

Yeni hükümetin gündemi

Bayrou hükümetinin 2025 bütçe tasarısının geçirilmesi için derhal çalışmalara başlaması gerekiyor. Yeni hükümet, yıl sonunda gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 6'sının üzerinde gerçekleşmesi beklenen açığı kapatmak için baskı altında olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bayrou'nun en azından Temmuz ayına kadar muhtemel bir güven oylamasını engellemesini bekliyor.

Önceki hükümetin düşüşü

Öte yandan Fransa'da önceki Başbakan Michel Barnier'nin bütçe açığını azaltmak için 60 milyar euroluk tasarruf sağlamayı amaçlayan ve halk tarafından tepkilere neden olan bütçe planının bir kısmını nihai oylama yapılmadan meclisten geçirmek için özel anayasal yetkileri kullanmayı seçmesiyle güven oylamasına gidilmişti. Ulusal Meclis'te yapılan oylamada güvenoyu alamayan Başbakan Michel Barnier hükümeti düşmüş, ülkede 1962'den bu yana ilk kez bir hükümet güvenoyu alamamıştı. Macron, 13 Aralık'ta seçim ittifakı ortaklarından merkez sağcı Demokrat Hareket Partisi lideri François Bayrou'yu yeni Başbakan olarak görevlendirmişti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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