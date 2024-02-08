Üye Girişi
Haberler

Finlandiya, Rusya ile sınır kapılarını 14 Nisan'a kadar kapalı tutacak

Güncelleme:

Finlandiya, Rusya ile olan sınır kapılarını 14 Nisan'a kadar kapalı tutacağını duyurdu. Rusya üzerinden gelen düzensiz göçmen akınıyla mücadele için 8 sınır kapısını kapatmış olan Finlandiya, hükümetin sınırı kapatmaya son vermesi halinde daha fazla göçmenin geleceğini belirtti.

Finlandiya, Rusya ile kapalı olan sınır kapılarını 14 Nisan'a kadar kapalı tutacağını duyurdu.

Rusya üzerinden gelen düzensiz göçmen akınıyla mücadele için 24 Kasım'da olan 9 sınır kapısından 8'ini kapatan Finlandiya, söz konusu sınır kapılarını yakın zaman açmayacak. Finlandiya İçişleri Bakanlığı, Rusya ile kapalı olan sınır kapılarını 14 Nisan'a kadar kapalı kalacağını duyurarak, hükümetin sınırı kapatmaya son vermesi halinde Rusya'dan daha fazla göçmenin geleceğini gösteren kanıtlara sahip olduğunu belirtti.

Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen yaptığı açıklamada, "Sınırın Rusya tarafında en az yüzlerce ama muhtemelen binlerce göçmen Finlandiya'ya doğru yolculuklarına devam etmek için fırsat kolluyor" dedi.

Rusya ile bin 340 kilometre ortak sınıra sahip olan Finlandiya, Rusya'nın kaçak göçü teşvik ettiği yönündeki iddiaları sonrası 24 Kasım'da Rusya ile olan 9 sınır kapısından 8'ini kapatmış, sadece kuzeydeki Raja-Jooseppi Sınır Kapısı'nın açık bırakmıştı. - HELSİNKİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Öğretmenler Günü Finlandiya Rusya Uluslararası İlişkiler Göçmenler Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 9 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Metin Akdülger kimdir? Metin Akdülger hayatı ve biyografisi! Metin Akdülger kaç yaşında, nereli? 9 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 9 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Şubat Cuma Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango kazanan rakamlar! Milli Piyango sorgulama ekranı! 9 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 9 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 9 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 9 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Antalyaspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Antalyaspor Beşiktaş maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Antalyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Antalyaspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! ZTK Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title