Üye Girişi
Haberler

Filyos Limanı Projesi Tamamlandı, Karabük'e Güç Katacak

Filyos Limanı Projesi Tamamlandı, Karabük'e Güç Katacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Filyos Limanı'nın kullanımı ile ilgili proje sürecinin tamamlandığını ve bağlantı yollarının ihalesinin Ocak ayında yapılacağını duyurdu. Proje tamamlandığında Karabük sanayiinin rekabet gücünün artacağı ifade edildi.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Filyos Limanı'nın kullanımı, demiryolu ve kara yolu bağlantıları ile ilgili proje sürecinin tamamlandığın duyurdu.

Filyos Limanı'nı kullanımı açılmasıyla birlikte Karabük sanayisinin rekabet gücüne kavuşacağını belirten Keskinkılıç, "Filyos Limanı bağlantı yolları ihalesi Ocak ayı içinde ihaleye çıkacaktır. Demiryolu Lojistiği Geliştirme Projesi bünyesinde, Dünya Bankası Satın Alma Prosedürlerine uygun şekilde müşavirlik ihalesi tamamlanmış ve 23.02.2023 tarihinde Eptisa - Optimal - EFH - Obermeyer İş Ortaklığı ile sözleşme imzalanmıştır. Müşavir firma ile koordinasyon içerisinde projenin paydaşları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TPAO, BOTAŞ, KGM ile bir dizi görüşmeler yapılmış, proje revizyonu süreci tamamlanmıştır" dedi.

İhale dokümantasyonunun tamamlanıp 20 Kasım'da yapım ihalesi için ilana çıkıldığını bildiren Keskinkılıç, "Ocak 2025'te ilk aşama teklifler alınacak olup sözleşme imzalanacaktır. Sonrasında yapım inşasına başlanacak ve 2027 tarihinde proje tamamlanarak hizmete girecektir. Filyos Limanı ile Karabük sanayisi daha güçlü olacak. Karabük dünya ile bütünleşecektir. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu

 MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu

Bahçeli'nin kalemini kırdığı MHP'li 3 vekil altın kaçakçılığı mı yaptı?

 Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu

Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sırrı Sakık'a o görüntüyü sordu
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün! Tutuklu belediye çalışanından çok konuşulacak savunma

Bebek katili belediye çalışanı! Hakim sıkıştırdı, dönen dolabı bir bir anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 21 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 171. bölüm izleme linki BJK SuperApp nedir? BJK SuperApp nasıl ve nereden indirilir? 32. dönem POMEM başvurusu ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları nedir? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Seferihisar'da ne oldu? Polis memurlarının sağlık durumu nedir? 21 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? SSK,BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı memur maaşı zamları ne zaman belli olur? En son deprem ne zaman oldu? 21 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Türkiye - Macaristan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı hangi kanalda? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans tercihleri başladı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.