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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Sultanları. 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek, yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyor, şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Mümin Altaş
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