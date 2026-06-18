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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Rusya Ziyareti Açıklaması

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya gerçekleştirdiği iki günlük ziyarette Moskova ve Kazan'da birçok görüşme yaparak Türkiye-Rusya ilişkilerini kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Rusya Federasyonu'na gerçekleştirdiğimiz iki günlük ziyaret, Moskova ve Kazan'da çok sayıda görüşme yapmamıza ve Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri kapsamlı biçimde ele almamıza vesile oldu. Değerli mevkidaşım Sergey Lavrov başta olmak üzere bu önemli ziyaretin hazırlanmasına katkı sunan tüm yetkililere teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Federasyonu'na gerçekleştirdiğimiz iki günlük ziyaret, Moskova ve Kazan'da çok sayıda görüşme yapmamıza ve Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri kapsamlı biçimde ele almamıza vesile oldu. Değerli mevkidaşım Sergey Lavrov başta olmak üzere bu önemli ziyaretin hazırlanmasına katkı sunan tüm yetkililere teşekkür ederim. RF Devlet Başkanı Putin tarafından kabulümde, Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajlarını ilettim. Bölgesel konulardaki değerlendirmelerini dinleme fırsatı bulduk. Dışişleri Bakanı Lavrov'la yaptığımız kapsamlı istişarelerde ve Sayın Putin'in Bağlantısallıktan Sorumlu Danışmanı Igor Levitin, Ukrayna görüşmeleri Başmüzakerecisi Vladimir Medinskiy, Rosneft Başkanı Igor Seçin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu, FSB Başkanı Aleksandr Bortnikov, SVR Başkanı Sergey Narışkin ve GRU Başkanı Igor Kostyukov ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili iş birliğimizi geliştirebileceğimiz alanları ele aldık ve bölgesel konuları değerlendirdik. Türkiye olarak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın diplomasi masasında sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Bu çerçevede, müteakip müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha kayda geçirdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan açıklamasında ayrıca, Güney Kafkasya'da barış ve refahın tesisine yönelik çabaları desteklediklerini belirterek, "Bu çerçevede, 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu'nun önemli bir potansiyel barındırdığını düşünüyoruz. Moskova'da Türk iş insanlarıyla da bir araya geldik. Onların Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin yeni ufuklara taşınması konusundaki vizyonlarını ve beklentilerini dinleme şansı bulduk. Ziyaretimiz vesilesiyle, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde tarafıma fahri doktora unvanı takdim edilmek üzere düzenlenen törene katıldık. Layık görülen bu unvan için ilgili tüm Rus yetkililere teşekkürlerimi tekrar iletmek isterim. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler, kökünü tarihten alan; günümüzde ise Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Putin'in ortaya koydukları iradenin yanı sıra güçlü ekonomik iş birliği ve beşeri bağlar üzerinde yükselen bir çerçevede, uluslararası güvenlik, istikrar ve refah bakımından kritik önem taşımaktadır. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmek için ortak gayretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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