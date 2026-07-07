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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Muğla'daki su ürünleri tesisi ziyaretine ilişkin paylaşım

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Muğla'nın Milas ilçesindeki su ürünleri tesisini ziyaret ederek deniz balıkları yetiştiriciliği otomasyon sistemlerini inceledi. Kaya, üreticilerin istihdam ve ihracatla ekonomiye katkı sağladığını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Muğla'nın Milas ilçesindeki Güllük Körfezi'nde bulunan su ürünleri tesisi ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Baba ocağım Muğla'dayız. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile birlikte deniz balıkları yetiştiriciliği otomasyon sistemlerini inceledik. Üreticilerimiz, hem istihdam sağlıyor hem de yaptıkları ihracatla ekonomimize değer katıyor. Bu güzel şehir, girişimcilerimizin enerjisi ve devletimizin desteğiyle üretmeye, büyümeye devam ediyor. Sayın Bakanımıza, Muğla'mıza ve sektöre katkıları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Ersin Çetintaş
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