Fatih Erbakan: OVP milletin faydasına olmaktan uzak

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Orta Vadeli Program'a ( Ovp ) ilişkin, "Milletimizin faydasına olmaktan uzak bir program olduğunu maalesef görüyoruz. Bu Ovp'nin milletin derdine derman olamayacağını üzülerek de olsa ifade ediyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Ankara'dan başladığı 'Anadolu Buluşmaları' programları ile ilgili parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Erbakan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nin anahtar parti olduğunu söyledi. Parti'nin, Türk siyasetinin önemli aktörü olduğunu söyleyen Erbakan, "Yeni hedefimiz, mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde Yeniden Refah Partimizin bu seçimlere damgasını vurması. Belediyelerde partimizi yerel yönetimlerde iktidara taşıyıp milletimizin özlemle aradığı, beklediği yerel yönetimlerdeki Milli Görüş hizmetlerini, milletimize kavuşturmak en önemli hedefimiz. Yerel yönetimlerde Milli Görüş dediğimiz; rüşvetin, yolsuzluğun, adam kayırmanın olmadığı bir belediyecilik anlayışı. 89-94'teki Milli Görüş ruhuyla belediyelere geldi. 2028 seçimlerine de Yeniden Refah Partimiz, seçimlerin favori partisi olarak, iktidar adayı olarak inşallah katılacaktır" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİN FAYDASINA OLMAKTAN UZAK'

Genel seçimlerde, İstanbul Sözleşmesi ve LGBT taraftarlarının karşısında durarak Cumhur İttifakı içerisinde yer aldıklarını söyleyen Fatih Erbakan, şöyle konuştu:

"Yeniden Refah Partisi olarak seçimlerde, 'Sözde namus kavramının kökünü kazıyacağız' diyen bir İstanbul Sözleşmesi'ni tekrardan hayata geçirmek isteyenlere karşı durduk. Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldık. '5 yaşında, 6 yaşında çocuğa Kuran öğretmek Taliban zihniyetidir' diyenlere karşı durduk. 'LGBT Türk aile yapısını bozmaz. LGBT evlilikleri aslında normaldir; ama şu anda toplum buna henüz hazır değil' diyen bir zihniyete karşı durduk. Milletimiz de bu yönde oy kullandı. Bütün ekonomik sıkıntılarına rağmen, geçim derdine rağmen dişini sıktı ve ülkenin, devletin, milletin geleceği için oy kullandı. Şimdi bu noktada artık hükümete, iktidara, hepimize büyük görev düşüyor. Milletimizin bu sıkıntılardan, bu ekonomik krizden kurtarılması için gerekli adımların atılması gerekiyor. Bir an evvel, özellikle işçi, memur, emekli, asgari ücretli, çiftçi, köylü, küçük esnaf, toplumun yüzde 80'lik kesimini oluşturan dar gelirli milyonların, bu sıkıntısından kurtarılması gerekiyor. Bu noktada OVP gündeme geldi. Bu programın bizim bakış açımızla, milletimizin faydasına olmaktan uzak bir program olduğunu maalesef görüyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi 'Dostun en evlası doğruyu söyleyen, acı da olsa doğruyu söyleyendir' düsturuyla bu hareketi yapıyoruz ve bu OVP'nin milletin derdine derman olamayacağını buradan üzülerek de olsa ifade ediyoruz."

'ADAY ADAYI BAŞVURULARINI BAŞLATTIK'

Yerel seçimlere tüm il ve ilçelerde kendi adayları ile gideceklerini açıklayan Erbakan, "Hem Seçim İşleri Başkanlığımız hem Mali İdareler Yerel Yönetimler Başkanlığımız, hummalı bir şekilde yerel seçimlere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Şu anda il ve ilçe teşkilatlarımızda ve genel merkezimizde aday adaylarının başvurularını başlattık. Şu andaki planımız, düşüncemiz, bütün illerimizde ve ilçelerimizde seçime Yeniden Refah Partimizin adayları ile gitmektir. Tabi ki siyasette 24 saat çok uzun bir zamandır. Seçime yakın dönemde başka bir gelişme başka bir teklif olursa bunları yetkili kurumlarımızla değerlendirilir, istişare edilir" dedi.