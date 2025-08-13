Fatih Erbakan: Memura ve Emekliye Verilen Zam Sadakadır

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Hükümetin memur ve emeklilerimize reva gördüğü maaş artışlarını esefle karşılıyoruz. Üzülerek görüyoruz ki, memura ve emekliye verilen, zam değil sadakadır" dedi.

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İsrafa, şatafata geldiğinde ek vergiler koyarak parayı bulan hükümet, sıra memura, emekliye geldiğinde adaletsiz ve merhametsiz davranmayı tercih ediyor. İtibardan tasarruf olmaz diyen iktidara hatırlatıyoruz; İtibar, israfta değil adaleti tesis etmektedir. Hem faizlerin hem de enflasyonun çift hane olduğu Türkiye'de, çalışanların tek haneli maaş artışıyla enflasyona ezdirilmesi zulümdür. Esasında enflasyon oranının altında kalan artışlar gerçekte maaşların artması değil erimesidir. İktidarın az sayıda holding için vergi afları, ballı ihaleler ve kur farkı ödemeleriyle milyar dolarlar aktardığını; ancak ücretliler söz konusu olduğunda kemer sıkma politikası uyguladığını kaydeden Erbakan, "Sayıları iki elin parmaklarını geçmeyen imtiyazlı holdinglere vergi afları, ballı ihaleler, yatırım indirimleri, kur farklarıyla milyar dolarları akıtan Hükümetin sıra ücretlilere geldiğinde kemer sıkması kabul edilemez. Eşit işe eşit ücret anayasal haktır. 54'ncü Hükümet döneminde bu ilke uygulanmış, memur ve emekli enflasyonun çok üzerinde maaş artışlarıyla rahatlatılmıştır."

Erbakan, "Gelir dağılımında adaletin sağlanması, ücretlerde dengenin kurulması yine mümkündür. Yeni vergiler koymadan, ek vergiler ihdas etmeden, üretimi artırarak, milli kaynak paketleriyle kaynak üreterek, kamudaki israf ve imtiyazlı holdinglere haksız kaynak aktarımı önlenerek, vergiyi tabandan tavana yayarak ve 'önce millet' anlayışıyla adalet sağlanabilir. Görüyoruz ki, bu adımların atılması, adaletin sağlanması mevcut yorgun iktidarla artık imkansızdır. Bu çerçevede, Memur-Sen öncülüğünde ülke genelinde başlatılan 'Yetersiz Teklife Hayır' eylemlerini desteklediğimizi, her zaman olduğu gibi çalışanların ve emeklilerimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Eşit işe eşit ücretin olduğu, gelirde adaletin, ücrette dengenin sağlandığı bir Türkiye zor değil! Gelir dağılımında adalet Yeniden Refah'la mümkün" İfadelerini kullandı.