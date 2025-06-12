Fatih Erbakan: İttifaklara kapımızı kapatmıyoruz

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Parlamento seçimine yönelik ittifaklara tam olarak kapımızı kapatmıyoruz. Daha güçlü bir alternatif oluşturmak, bir sinerji oluşturmak ve böylece daha güçlü bir potansiyele sahip olmak bakımında muhafazakar seçmene, sağ seçmene hitap eden partilerle birtakım ittifakların, birtakım birlikteliklerin olabileceğini ifade ediyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin Haymana'da düzenlediği 'Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile Buluşma' programına katıldı. Erbakan, burada yaptığı açıklamada, "Yeniden Refah Partisi olarak üç hususa değinmek istiyorum. Öncelikle maddi kalkınma, meselemizdir. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan milletimizin kurtarılması borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretime, istihdama, ihracata odaklı bir ekonomi modeline geçilmesi ikincisi manevi kalkınma konusu ahlaki ve manevi erozyona karşı yapılması gerekenler atılacak olan adımlar üçüncüsü de sadece Türkiye değil dünyada da huzur ve barışın sağlanması tüm dünyada insan haklarının kul haklarının teminat altına alınması için atılacak olan adımlar meselesidir. Birinci husus maddi kalkınmayla ilgili mevcut durumu öncelikle ortaya koymamız gerekir. Bugün asgari ücretliler, emekliler Türkiye'de maalesef perişan bir halde. Asgari ücret 22 bin 100 lira. Emekli maaşı 14 bin 469 lira. Açlık sınırı 26 bin liraya dayanmış durumda. Yoksulluk sınırı da 80 bin liraya geçmiş durumda. Bu hesaba göre Türkiye'de halkın yüzde 45'i açlık sınırının altında gelire sahip. Yüzde 80'i yoksulluk sınırının altında gelire sahip. Bu matematik olarak bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Neden böyle? Çünkü devlet emekliye, memura merhum Erbakan hocamızın 54'üncü hükümet döneminde yaptığı gibi yüzde 100 maaş zammı verecek imkana sahip olmadığını ifade ediyor. Bu kaynağı bulamıyor. İşverenlere bir destekte bulunamayacağı için asgari ücreti de daha fazla arttıramıyorum diyor. Asgari ücrette açlık sınırının altında kalıyor. İki asgari ücret yoksulluk sınırının yarısı kadar bir seviyede kalıyor. Biz milli görüş lideri merhum Erbakan Hoca'mızın 54'üncü hükümet döneminde yaptığını aslında yapmış olacağız. Çünkü sorunlar aynı sorunlar ve çözümü de aslında aynı çözüm. Yine Erbakan Hoca'mızın elli dördüncü hükümette de yaptığı gibi milli kaynak paketleriyle kaynak üreteceğiz. Bu milli kaynak paketlerimizi Ar-Ge Başkanlığımız bir kitap olarak oluşturdu. Bunu paylaştık. Buradaki adımların atılmasıyla borçsuz, zamsız, vergisiz bir şekilde kaynak üretilmesi ve bütün bu imkanlarla da denk bütçenin yapılarak faiz canavarına giden trilyonlarca liranın kurtarılması sağlanacak. Yapılacak olanlar bellidir. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisinden çıkış yolu" diye konuştu.

Erbakan sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'mizde maddi kalkınmanın sağlanması, manevi kalkınmanın sağlanması ve aynı zamanda da Türkiye'nin öncülüğünde İslam aleminde zulme uğrayan masumların, ezilenlerin kurtarılması için gerekli adımları atmak istiyoruz. Yeniden Refah Partimiz bu hedefler doğrultusunda çalışmalarına büyük bir gayretle devam ediyor. Kurulduğundan bu yana kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen bugün Türkiye'de üye sayısı bakımından Türkiye'nin 3'üncü büyük partisi haline gelmiş durumdadır, 650 bin üyeyle. ve 31 Mart yerel seçimlerinde oy oranı bakımından da Türkiye'nin 3'üncü büyük partisi haline gelmiştir. Milletimizin büyük bir teveccühüne mahzar olmuştur. Bu başarılar hazine yardımı, medya gücü, dış güçlerin desteği olmadan teşkilatlarımızın gayreti ve fedakarlığı, milletimizin teveccühüyle elde edilmiştir. Şimdi hedefimiz inşallah bu sene içerisinde 1 milyon hedefine ulaşmaktır. İnşallah Yeniden Refah Partimizi bir an önce iktidara taşıyarak, gerekli adımları atmaktır. Maddi kalkınmanın sağlanması, manevi kalkınmanın sağlanması ve Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliği'nin kurularak adil bir dünyanın hayata geçirilmesi."

Erbakan, "Biz seçimlere her an hazır bir şekilde teşkilatımızla gayretli bir çalışmanın içerisindeyiz. 650 bin üyemizle bizim herhangi bir baraj problemimiz olmayacağına da inanıyoruz, güveniyoruz. Çünkü 520 bin üyemizle 31 Mart'ta yüzde 7'lik oy oranına ulaşmıştık. Bugün 650 bin üyemiz var. İnşallah yıl sonuna kadar bunu 1 milyona getirmek ve böylece çok daha yüksek bir oy potansiyeline sahip olmak hedefiyle çalışıyoruz. Ancak bütün bunlara rağmen seçime yönelik parlamento seçimine yönelik ittifaklara tam olarak kapımızı kapatmıyoruz. Daha güçlü bir alternatif oluşturmak, bir sinerji oluşturmak ve böylece daha güçlü bir potansiyele sahip olmak bakımında muhafazakar seçmene, sağ seçmene hitap eden partilerle birtakım ittifakların, birtakım birlikteliklerin olabileceğini ifade ediyoruz. Ama şu ana kadar bu yönde herhangi bir çalışma, herhangi bir görüşme olmadı. Zaten olmaması da normaldir. Çünkü seçime daha vakit var. Seçime yakın zamanda bu gibi bir teklifin, bu gibi bir oluşumun çalışmanın olması halinde biz de kapılarımızı dediğim gibi tamamen kapatmıyoruz" dedi.