Fatih Erbakan Gaziantep'te Yeniden Refah Partisi İl Kongresi'ne Katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Gaziantep 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Gaziantep'te olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Parti olarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Erbakan, şöyle konuştu:

"Dar gelirlinin refah seviyesi ve alım gücünü artıracağız. Biz bu ülkede fakir fukaraya yardım etmek için sadaka, erzak ve kömür dağıtmak için iktidara gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakirliği ortadan kaldırmak için iktidara geliyoruz. Biz borç, faiz ve vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi modeli uygulayacağız. Önce millet diyerek hareket edeceğiz. Paylaşımda adaleti sağlayacağız. Adil ekonomik modeli uygulayacağız. Aynen 54'üncü hükümet döneminde olduğu gibi bu milleti yine bolluk ve bereket dönemi ile tanıştıracağız. Kaynak paketlerimiz hazır. Projelerimiz ve kitaplarımız hazır. Hepsinden önemlisi makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır. Yine geleceğiz ve bu milleti maddi ve manevi sıkıntılarından kurtaracağız."

Kongrede mevcut başkan Sedat Yıldız, Yeniden Refah Partisi Gaziantep İl Başkanlığına yeniden seçildi.

Kongreye, Genel Başkan Vekili Sacit Günbey, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, Yavuzeli Belediye Başkanı Mehmet Kaya ile partililer katıldı.