Fatih Erbakan: Ekonomi ve Ahlaki Erozyon Türkiye'nin Gündeminde

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Niğde 3. Olağan İl Kongresi'ne iştirak etti.

Erbakan, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birinin ekonomi, diğerinin de ahlaki erozyon olduğunu belirterek, Milli Görüş'ün maddi ve manevi kalkınma hamlelerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İktidara geldiklerinde hazırladıkları projelerle muazzam bir kaynağı ortaya koyacaklarını ifade eden Erbakan, "Biz geldiğimiz zaman 85 milyonun bir kuruşunu babamızın oğlu da olsa yedirmeyeceğiz. Milli kaynak paketleri kitabımızdaki ifade ettiğimiz paketlerle muazzam bir kaynağı ortaya koyacağız. Borçsuz, zamsız, vergisiz 1 yılda 150 milyar dolarlık bir kaynak inşallah bulunacak. Bütün bu imkanlarla denk bütçe yapacağız. Gelirlerle giderleri denkleştireceğiz hatta artıya geçireceğiz." diye konuştu.

Erbakan, kaynakları millete aktaracaklarını, iktidara geldiklerinde çiftçi ve emeklinin yüzünün güleceğini dile getirdi.

Yaptıkları projelerde "önce millet" anlayışıyla hareket edeceklerini söyleyen Erbakan, şunları kaydetti:

"İstihdama, üretime, ihracata yönelik projeler hayata geçirilecek. Bugün yürütülen borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir ekonomi modelini hayata geçireceğiz. Paylaşımda adaleti sağlayacağız. Makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır. Siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak yapan kadrolarımız hazır. İnşallah bu kadrolarla geleceğiz. Yaşanabilir ve yeniden büyük Türkiye'yi, Türkiye'nin öncülüğünde adil bir dünyayı işte bu kadrolarla ve 85 milyon aziz milletimizle kuracağız Allah'ın izniyle."

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede Taner Gümüş, Yeniden Refah Partisi Niğde İl Başkanı seçildi.