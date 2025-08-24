Fatih Erbakan: Bolluk ve Bereketi Yeniden Yaşatacağız

Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Görüş'ün temsilcisi olarak Necmettin Erbakan'ın yaşattığı bolluk ve bereketi yeniden sağlamak için çalışacaklarını belirtti. Partisinin Burdur 2. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erbakan, Müslüman ülkelerin kaynaklarını bir araya getirerek adil bir dünya kurma hedeflerini vurguladı.

Erbakan, Burdur Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Burdur 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Milli Görüş'ün temsilcisi olarak partilerinin ikinci 40 yılda da aynı istikamette ve aşkla yürüyeceğini belirten Erbakan, "Elhamdülillah, yine geleceğiz ve yine refahı göreceğiz. Aynen 54. Hükümet döneminde Erbakan Hocamızın yaşattığı bolluk ve bereketi, bu ülkede yeniden yaşatacağız inşallah." diye konuştu.

"Adil bir dünya" ve "yeni bir dünya" hedefleri olduğunu dile getiren Erbakan, Müslüman ülkelerin yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla büyük bir güce sahip olduğunu söyledi.

Bu nimetlerin bir araya getirilip bilinçli şekilde kullanıldığında sömürü güçlerinin önünde durma şansı olmadığını anlatan Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin öncülüğünde Müslüman birliğin kurulması lazım zulmün ortadan kaldırılması için. Bunun için fiili adımlar atacağız. Biz sadece kınamayla yetinmeyeceğiz. Kuvvet sahibi Amerika değil, Cenabıallah'tır. Biz bu inançla hareket edeceğiz."

Kongrede Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Aşıla ve Bülent Osman Osmanağaoğlu da yer aldı.

Yapılan seçimde mevcut il başkanı Yılmaz Korkmaz, yeniden başkanlığa seçildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Çubuk - Politika
