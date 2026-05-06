Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren teklifinin ikinci bölümü görüşmeleri tamamlandı

TBMM Genel Kurulu fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren, 'Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeler üzerine görüşülmesinin ardından teklife geçildi. Teklifin ikinci bölümünün tümü üzerinde yapılan görüşmeler tamamlandı.

'KİMLERİN İHALE ALDIĞI GÖRÜLMEMESİ İÇİN KÜNYEYİ KALDIRIYORLAR'

Teklifin ikinci bölümü için söz alan Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, "Kanunla beraber, adım adım kanun devletine doğru gidiyoruz. Anayasa, kanunlar ve mahkemeler var. Miras belgesi yalnızca mahkeme kararlarıyla verilen bir belge olduğu halde TOKİ ilk defa direkt miras belgesini alacak. TOKİ damga vergisinden muaf. Niye muaf? Eğer damga vergisine bu bütçenin ihtiyacı yoksa küçük müteahhitlerden de kaldırın. Belli ki bu, iktidardan iş alan büyük müteahhitleri savunmaya yönelik konulmuş. Aynı şeyi binanın künyesinde de görüyoruz. Tarih boyu bu millet alışkındır ki herhangi bir binanın önünde sorumlu müteahhit, mimar, fenni, mesul, bunların hepsi rayiç bedeli yazar. Bu niye kalkıyor, neyi saklıyorsunuz? Bu künyeyi kaldırmakla nasıl bir kamu yararı elde edeceksiniz? Her yerde aynı şahıslar ihaleyi alıyor. Aynı şahıslar aldığı için vatandaş o isimleri gördükçe birilerine saydırıyor. Kimlerin ihale aldığı görülmemesi için künyeyi kaldırıyorlar" ifadelerini kullandı.

'ÖNÜMÜZDEKİ KANUN EKONOMİK PROGRAMIN İFLAS ETMİŞ OLMASI NEDENİYLE KARŞIMIZA GELİYOR'

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın ise teklife ilişkin, "Önümüzdeki kanun da, yarın Plan ve Bütçe Komisyonuna gelecek olan İmtiyaz Kanunu da, çok çeşitli diğer kanunlar da tek bir sebeple karşımıza geliyor. Ekonomik programın iflas etmiş olması. Esas kök sebebi konuşmadan bu kanunları konuşmamızın da ne kadar anlamı var size soruyorum. Ekonomik programın çöktüğü bugün Merkez Bankası Başkanının Meclisimize yaptığı ziyarette de bir kez daha ortaya çıktı. Ortadaki enflasyon verileri de, diğer veriler de hakikaten bu programın işlemediğini gösteriyor. Balıkesir için işlemiyor, Konya için işlemiyor, Trabzon için işlemiyor, Diyarbakır için işlemiyor yoksa Londra için, New York için, Hong Kong için gayet güzel işleyen bir program var karşımızda. Ama tabii, bizim gündemimiz vatandaşımızın sofrası, sanayicimizin tezgahı, çiftçinin tarlası, KOBİ'nin kasası olduğu için programın işlemediğini net bir şekilde görüyoruz" diye konuştu.

'DEĞİŞİKLİKLERLE İNŞAAT SEKTÖRÜNE BİR DÜZEN GELECEK'

Teklifle deprem güvenliği, binaların yangın güvenliği, zemin etüt ve analiz çalışmaları, site yönetimlerine yönelik düzenlemeler, 'Kat Mülkiyeti Kanunu' ile 'İmar Kanunu'nda düzenlemeler yapılacağını ifade eden MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, "Deprem kuşağı üzerinde olan ülkemizde yeni yapılarımızın ve eldeki mevcut yapı stokumuzun depreme dayanıklı hale getirilmesi amaçlanmıştır. Konutlarımızın depreme dayanıklı olmaması neticesinde millet olarak çok ciddi bedeller ödedik, ödüyoruz. En son yaşadığımız 6 Şubat depremlerinde 53 binin üzerinde insanımızı kaybettik, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Eldeki mevcut konutlarımızın da depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekmektedir. Bu değişikliklerle, inşallah, inşaat sektörümüze bir düzen gelerek daha dayanıklı, daha sağlam binaların yapılması temin edilecektir" dedi.

'İKTİDAR TORBA YASA HUKUKSUZLUĞUNU GELENEK HALİNE GETİRDİ'

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak ise teklifle ilgili şöyle konuştu;

"İktidar, torba yasa hukuksuzluğunu bir gelenek haline getirdi; bu kanun teklifi de bu hukuksuz örneklerden birini teşkil ediyor. Siz bu hukuksuzluklarda ısrar ettikçe biz de demokratik itirazımızda ısrar etmeye devam edeceğiz. Bir meslek grubunun geleceğini ilgilendiren konularda onlara danışmadan yasal düzenlemeler çıkarmak doğru değildir. Yapılması gereken meslek grubunun özlük haklarını, çalışma koşullarını, istihdam alanlarını etkileyen düzenlemeleri onlarla istişare ederek yapmaktır. Bu kanun teklifinde de jeoloji mühendislerinin çalışma alanlarını ilgilendiren ciddi düzenlemeler var. Teklifi hazırlarken jeoloji mühendislerini, Jeoloji Mühendisleri Odasını ve ilgili uzmanları dahil etmek çok mu zordu? Jeoloji Mühendisleri Odası bu düzenlemelere karşı önemli itirazlarda bulunuyorlar. Odanın yaptığı çalışmalara göre bu kanun teklifi yasalaşırsa kuruluşlarda 2 bin insan, 7 bin de jeoloji mühendisi işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar. Teklifin 21'inci maddesindeki düzenlemelerde zemin ve temel etüt kuruluşu kurmak için jeoloji mühendisi olmanıza gerek kalmıyor. Oysa, zemin etüdünü jeoloji mühendisleri yapmayacak da kim yapacak? Zemin ve temel etüt kuruluşu jeoloji mühendislerin alanını ilgilendiren önemli bir konudur. Nasıl olur da bu yetkiyi ve alanı mühendislerin ellerinden alırsınız?"

'TEKLİFLE SEÇİLMİŞLERİN İRADESİ DARALTILACAK'

Teklif nedeniyle yerel demokrasi ve mülkiyet haklarının büyük tehditler içereceğini aktaran CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Zaten belediyelerin yetkisini kırpa kırpa yetkisiz hale getiriyorsunuz, aklınızca silkeliyorsunuz. Belediyelerimizin yurt dışından ucuz ve uzun vadeli kredili projelerini maalesef onaylamıyorsunuz, belediyelerimiz vatandaşa hizmet götürmesin, itibarsızlaşsın istiyorsunuz. Belediye başkanlarımıza karşı yargı sopasıyla dizayn etme çabası içerisindesiniz ama hala aklınızı başınıza alamadınız; 2019 yerel seçimlerinden ders almadınız, 2024'ü yaşadınız, 2024 seçimlerinden de maalesef ders almıyorsunuz, bir sonraki seçimde de çok daha ağır bir yenilgiyle karşı karşıya kalacaksınız ve milletimiz size sandıkta hesap soracak. Öyle bir hesap soracak ki AK Parti'li olduğunuzu bile söylemekten imtina edeceksiniz. Bu kanun teklifiyle yerelden yetki alınacak, merkezde toplanacak, seçilmişlerin iradesi daraltılacak, saraydan atanmış bürokrasiye yetki üstüne yetki verilecek" değerlendirmesinde bulundu.

'SOSYAL KONUT POLİTİKALARI AÇISINDAN ÖNEMLİ ADIMLAR ATMAKTAYIZ'

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, "Kanun teklifi kamuoyunda ihtiyaç duyulan bazı yapısal iyileştirmeleri hayata geçirerek kamu hizmetlerini daha hızlı ve daha etkin hale getirmeyi amaçlayan önemli bir düzenlemedir. Taşınmaz yönetiminde veri temelli, dijital ve bütünleşik yapı güçlendirilmekte, kurumlar arası koordinasyon artırılmaktadır. Bununla karar alma süreçleri hızlandırılırken kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması hedeflenmektedir. Sosyal konut politikaları açısından da önemli adımlar atmaktayız. TOKİ için yürütülen süreçlerin hızlandırılması, bürokratik yüklerin azaltılması ve üretim kapasitesinin artırılması özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için önemli bir kolaylık sağlayacaktır. Aynı şekilde, afet sonrası yeniden inşa süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi hem devletimizin müdahale kapasitesini artıracak hem de vatandaşlarımızın hayatlarını daha hızlı şekilde yeniden kurmalarına katkı sağlayacaktır. Bu yönüyle teklifimiz, sosyal devlet ilkesini güçlendiren önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

GENEL KURUL KAPANDI

Teklifin ikinci bölümünün tümü üzerine yapılan görüşmelerin tamamlanmasıyla Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşimi 5 Mayıs Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı